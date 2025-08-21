Mini-Beamer und Smartphone-Kracher: Amazon senkt die Preise (21.08.)

Am heutigen Donnerstag (21.08.) liefert Amazon Technik-Schnäppchen, die richtig Spaß machen: Unter anderem gibt’s einen handlichen Mini-Beamer, der dein Wohnzimmer im Nu zum Heimkino macht, und ein Top-Smartphone, das mit Leistung und vor allem im Preis überzeugt. Dazu kommen weitere spannende Deals, die du dir nicht entgehen lassen solltest.

Die besten Amazon-Deals am Donnerstag

Den Anfang der Liste macht der Insektenstichheiler von Beurer. Wenn dich einer der Blutsauger erwischt hat, verschafft dieses Gadget wohltuende Linderung und mindert den Juckreiz sowie den Schmerz. Das Ganze funktioniert mittels Wärme, ohne Chemie. Statt 35,99 Euro kostet er dich jetzt nur noch 15,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Du hättest gerne ein neues Smartphone? Das Xiaomi Redmi Note 14 Pro gibt’s jetzt mit einem Rabatt von 33 Prozent. Es kostet dich statt 449,90 Euro jetzt nur noch 299,90 Euro. Für das Geld bekommst du ein Smartphone mit 512 Gigabyte internem Speicher und einer 200-Megapixel-starken Kamera. Hier geht’s zum Angebot.

Wenn du den Filmabend zu Hause auf das nächste Level heben möchtest, solltest du dir mal diesen Mini-Beamer genauer ansehen. Er unterstützt 4K und per Bluetooth kannst du ihn mit Lautsprechern oder Kopfhörern verbinden. Der Beamer ist dabei klein genug, sodass du ihn auch einfach mitnehmen kannst. Für 62 Euro (UVP: 102,99 Euro) gehört er dir. Hier geht’s zum Angebot.

Ein digitaler Bilderrahmen eignet sich optimal dafür, um all deine liebsten Fotos immer wiederzusehen, ohne sie ausdrucken zu müssen. Dieses Modell hat einen Speicher von 32 Gigabyte und kann eine Menge Bilder und Videos speichern und abspielen. Normalerweise stehen hier 78,99 Euro auf der Rechnung, bei Amazon bekommst du ihn jetzt schon für 53,98 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Morgen wartet schon das nächste Angebot

