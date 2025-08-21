Aldi wirft Werkzeug und Co. mit bis zu 59 Prozent Rabatt aus den Lagern

Profilbild von Felix Kemper Felix Kemper
3 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Wenn du neues Werkzeug und Zubehör für Garten, Garage und Co. brauchst, ist der Aldi gerade eine gute Anlaufstelle. Denn im Räumungsverkauf des Shops lässt sich jetzt im Onlineshop einiges sparen. Wir schauen rein und zeigen die Highlights.
Aldi räumt die Lager - Werkzeug und Co. mit bis zu 59 Prozent Rabatt
Aldi räumt die Lager - Werkzeug und Co. mit bis zu 59 Prozent RabattBildquelle: Gemini Bildgenerator
  • Teilen

Der ALDI ONLINESHOP ist nur noch bis zum 30. September online. Danach schließt er seine virtuellen Türen. Wenn du bis dahin noch einige Schnäppchen abgreifen möchtest, solltest du jetzt einmal im Räumungsverkauf des Shops vorbeischauen. Denn hier sind diverses Werkzeug und weitere praktische Helfer für Keller oder Garage günstig zu haben.

Makita-Set und praktisches Gartenwerkzeug-Set günstig bei Aldi

Im Aldi-Angebot ist einerseits ein 75-teiliges Bit- und Bohrer-Set von Makita. Das schnappst du dir jetzt schon für nur noch 27,99 Euro. Es beinhaltet unter anderem diverse Metall-, Holz- und Ziegelbohrer sowie Bits und Stecknüsse. Hiermit kannst du somit nicht nur deinen (Akku-)Bohrer, sondern auch deinen Akkuschrauber ausstatten und deinem nächsten Heimwerkerprojekt steht nichts mehr im Wege. Das Set wird in einem praktischen Kunststoffkoffer geliefert und ist so auch gut transportabel.

Perfekt für die Gartenarbeit ist hingegen die Vita Toolbox von Yard Force. Dabei handelt es sich um einen robusten Werkzeugkoffer mit insgesamt fünf Werkzeugen – davon zwei akkubetrieben und drei analog. Außerdem ist ein austauschbarer Akku mit dabei, mit dem du die hier enthaltene Akku Bypasschere und die Akku Gras- und Strauchschere betreibst. Kleinere Hecken, Sträucher oder die Rasenkante lassen sich hiermit schnell und einfach kürzen. Dazu ist eine Handschaufel, ein Handgrubber sowie eine Handgrabegabel mit dabei, die perfekt fürs Hochbeet, Blumentöpfe oder sonstige Arbeiten mit Erde geeignet sind. Dank 59 Prozent Rabatt stehen jetzt nur noch 39,99 Euro statt knapp 100 Euro auf der Rechnung.

Praktisch bei der Fahrradreparatur und in jeder Garage

Dieser Alu-Fahrradmontageständer ist zwar kein Werkzeug im eigentlichen Sinne, aber eine große Hilfe, wenn du an deinem Fahrrad oder E-Bike schrauben musst. Hiermit lässt sich dein Fahrrad in einer beliebigen Höhe aufbocken, um so diverse Reparaturen oder Pflegemaßnahmen durchzuführen. Da die Aufnahme um 360 Grad drehbar ist, kannst du das Zweirad bequem von allen Seiten erreichen. Aldi will jetzt nur noch 54,99 Euro für den hilfreichen Montageständer und streicht so 57 Prozent vom UVP.

Ebenfalls praktisch in fast jeder Garage sind diese Aufbewahrungsboxen mit Rollen. Ob Holzstücke, Werkzeuge oder sonstige Materialien – in den 30 Liter Boxen ist viel Platz für diverse Utensilien. Mit dabei sind außerdem zwei Deckel, die den Inhalt vor Staub und Wasser schützen. Dank 22 Prozent Rabatt musst du bei Aldi nur noch 34,99 Euro für das Set zahlen.

Deal-Alarm bei WhatsApp: Jetzt abonnieren!

Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über diesen Artikel

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

Dieser Artikel ist Teil einer Kooperation mit Aldi. Der Partner nimmt keinen Einfluss auf den Inhalt des Artikels.

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

Brandneu und mit genialem Display: So bekommst du jetzt dieses 300-Euro-Tablet gratis
Huawei
Brandneu und mit genialem Display: So bekommst du jetzt dieses 300-Euro-Tablet gratis
Frau mit Smartphone in der Innenstadt. Daneben ein Kasten mit dem Text:
Tarife
50 GB Tarif für 8 Euro – plus ein oft unterschätzter Vorteil
Frau sitzt auf einem Sofa mit einem Paket in der Hand
Amazon
Geheimtipp: Bekanntes Amazon-Gerät ist in diesem Shop viel günstiger
Amazon
Mini-Beamer und Smartphone-Kracher: Amazon senkt die Preise (21.08.)
E-Bike
Diese E-Bikes sind die perfekte Wahl für alle, die eigentlich keinen Platz für ein Fahrrad haben
Gadgets
Ein MUSS in jedem Auto: Aldi bietet es aktuell fast zum halben Preis an
Gadgets
Amazon verkauft DAS Sommer-Produkt jetzt für nur 16 Euro
Amazon
Top-Deals bei Amazon (20.08.): Klassiker und smarte Gadgets zum Sparpreis sichern
Schnäppchen
Irre: Dieses Galaxy-S25-Bundle mit 150-GB-Tarif kostet fast genauso wenig wie das Handy allein