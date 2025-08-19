Dieses neue Tablet löst gleich zwei nervige Probleme – und wird mit 99-Euro-Geschenk geliefert

Profilbild von Felix Kemper Felix Kemper
3 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Huawei bringt ein neues Tablet auf den Markt, das gleich zwei übliche Probleme von Tablets auf einmal löst. Warum es so eine gute Wahl ist und welches Angebot du dir gerade zum MatePad 11,5” PaperMatte sichern kannst, erfährst du hier.
MatePad 11,5” PaperMatte - Dieses neue Tablet löst gleich zwei nervige Probleme
MatePad 11,5” PaperMatte - Dieses neue Tablet löst gleich zwei nervige ProblemeBildquelle: Huawei
  • Teilen

Wer ein Tablet fürs Streamen, Recherchieren, Skizzieren oder kleine Games sucht, ist mit dem Huawei MatePad 11,5” PaperMatte sehr gut bedient. Das neue Tablet punktet nicht nur mit einer erstklassigen Performance, die es mit vielen Notebooks aufnehmen kann, sondern auch mit einigen weiteren starken Features. Eine Besonderheit ist etwa das sogenannte PaperMatte Display, welches Reflexionen minimiert und so auch bei direkter Sonneneinstrahlung noch gut ablesbar sein soll. Und zum Launch des Geräts schnürt Huawei jetzt direkt ein interessantes Angebot.

Neues Huawei-Tablet: Geniales Display überzeugt mit diesen Features

Das neue Huawei MatePad 11,5” PaperMatte überzeugt durch ein elegantes Gehäuse und ein 2,5K-Display mit einer Diagonalen von 11,5 Zoll. Hier ist also genug Platz, um die meisten alltäglichen Aufgaben zu erledigen – sei es das Schreiben von E-Mails und sonstigen Texten, Videocalls oder am Abend das Streamen von Netflix und Co. auf dem Sofa. Die symmetrischen und schmalen Displayränder geben dem Tablet außerdem einen modernen Look. 120 Hz sorgen zudem dafür, dass Bewegungen besonders flüssig aussehen und die Augen geschont werden.

Während die meisten anderen Tablets bei direkter Sonneneinstrahlung kaum mehr ablesbar sind und sich Fingerabdrücke nach ein paar Minuten nur so auf der Glasoberfläche tummeln, setzt Huawei mit dem neuen MatePad 11,5” PaperMatte – wie der Name bereits verrät – auf eine matte Oberfläche. Dadurch entstehen kaum Reflexionen auf dem Display und Fingerabdrücke haben ebenfalls keine Chance mehr. Das macht das neue Hauwei-Tablet zur idealen Wahl bei sommerlichen Temperaturen im Garten oder im Park.

Nutzt du weiterhin den Huawei M-Pencil, soll es sich durch die matte Oberfläche beim Schreiben oder Skizzieren so anfühlen, als würde man den Eingabestift über Papier gleiten lassen. Du rutschst mit deinem Stylus also weniger ab und hast stattdessen ein natürliches Gefühl beim Schreiben.

Dazu ist das neue Huawei-Tablet mit einer großen 10.100-mAh-Batterie ausgestattet, die bis zu 14 Stunden Akkulaufzeit ermöglichen soll. So bist du auch bei einem kompletten Arbeitstag oder einer längeren Reise bestens versorgt und musst keine Steckdose oder Powerbank in der Nähe haben.

Huawei MatePad 11,5” PaperMatte: So sicherst du dir einen M-Pencil gratis dazu

Das Huawei MatePad 11,5” PaperMatte ist im Launch-Angebot ab sofort für 319 Euro erhältlich – dazu bekommst du ein Ladegerät geschenkt und erhältst kostenfrei eine zwölfmonatige Garantieverlängerung. Du kannst das neue Huawei-Tablet aber ebenso direkt mit einer Tastatur bestellen und zahlst dann insgesamt 369 Euro.

Huawei MatePad 11,5 PaperMatte Angebot
Das ist die aktuelle Aktion zum Huawei MatePad 11,5” PaperMatte

Aktuell kannst du dir weiterhin auch noch den M-Pencil Eingabestift (Wert: 99 Euro) gratis sichern. Alles, was du dafür tun musst, ist den M-Pencil unter „Unsere Empfehlungen für dich“ auswählen und anschließend den Code „AHWTXZ99“ eingeben. Dann erhältst du den Stylus der dritten Generation kostenfrei dazu. Möglich ist das sowohl bei der Version mit Tastatur als auch ohne. 

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über diesen Artikel

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

Dieser Artikel ist Teil einer Kooperation mit Huawei. Der Partner nimmt keinen Einfluss auf den Inhalt des Artikels.

Bildquellen

  • huawei-matepad-11 5-papermatte-offer: Huawei
  • MatePad 11,5” PaperMatte – Dieses neue Tablet löst gleich zwei nervige Probleme: Huawei
0 0

Jetzt weiterlesen

CONGSTAR
Preisfehler?! 30 GB kosten hier nur 1 Euro
Frau mit Smartphone im Hintergrund. Vorne ein Störer mit dem Text:
Du willst dein Handy mit dem stabilsten Netz nutzen? Dann ist das Netz der Telekom die beste Wahl. Bei congstar holst du dir jetzt einen starken Tarif mit 30 GB in eben jenem Top-Netz jetzt richtig günstig - und zwar anfangs für unglaubliche 1 Euro! Hier erfährst du alles, was du wissen musst.

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

Person repariert ein Handy
Verbraucherschutz
Kann quasi jeder gebrauchen: Dieser Service schützt vor teuren Doppelkäufen
HUAWEI MatePad 11,5 in den Händen einer Frau
Huawei
Neuartiges Huawei-Tablet kommt nächste Woche - starke Frühvogel-Aktion schenkt 100-Euro-Vorteil!
E-Bikes stehen an einer Straße
E-Bike
Diese E-Bike-Marken erobern 2025 die Städte – und hier sind sie verblüffend billig
Küche
Kracher-Deal: Amazon schmeißt beliebten Kaffeevollautomaten von Philips raus
Urlaub & Reisen
Bahntickets reduziert: 20 Prozent Rabatt für Reisen durch ganz Europa
Kochen
Küchenhilfe der Extraklasse: Mit diesem Gerät meisterst du Alltag und Ernährung
Xiaomi
Xiaomi Redmi Pad 2: Budget-Tablet mit starkem Preis-Leistungs-Verhältnis
Huawei
Konkurrenz für die FritzBox: Huawei bringt Glasfaser bis ins Wohnzimmer
Tarife
Bis zu 100 Gigabyte mehr: Aldi Talk erhöht Datenvolumen