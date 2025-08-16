Neuartiges Huawei-Tablet kommt nächste Woche - starke Frühvogel-Aktion schenkt 100-Euro-Vorteil!

Nun gibt es ab dem 19. August wohl ein neues Tablet zu kaufen, das den Fokus auf die besonders feine Bedienbarkeit legt. Das – an sich schon bekannte – Huawei MatePad 11,5″ (2025) erscheint als PaperMatte-Version.

Lesen und Schreiben wie auf Papier

Die spezielle Display-Verfeinerung soll ein neues Gefühl beim Bedienen vermitteln und wurde über die Generationen (es ist ja nicht das erste matte Display von Huawei) stetig verbessert. Im Klartext heißt das: Spiegelungen werden verringert, die Lesbarkeit bei direkter Sonneneinstrahlung spürbar verbessert und die Kompatibilität mit dem Eingabestift M-Pencil wird verbessert, sodass es nicht nur beim Lesen, sondern auch beim Schreiben merklich angenehmer wird.

By the way – die Kompetenzen des Tablets bei Sonneneinstrahlung sollen sich nicht negativ auf die Akkuleistung auswirken, da hier eben nicht vorrangig die Displaybeleuchtung genutzt wird, sondern die -beschichtung.

Wie eindrucksvoll die PaperMatte-Technologie funktioniert, konnten wir bereits in den Vorgänger-Modellen erleben. Seit 2023 ist die Technik per Sondermodellen in den MatePads entsprechend verbaut und mit jedem Mal besser geworden. Die Kollegen von nextpit haben das bis dato letzte matte MatePad getestet und waren recht angetan.

Große Marktstart-Aktion wartet

Das Tablet dürfte allerdings nicht einmal wahnsinnig teuer werden. Wir rechnen Serien-immanent mit Preisen unterhalb der 400 Euro. Das MatePad mit normalem Display kostet etwa zwischen 230 und 270 Euro. Der Technologie-Vorteil des neuen dürfte nur etwa 50 bis 100 Euro Aufpreis rechtfertigen. Wer also einen iPad-Konkurrenten bei 900 bis 1.000 Euro erwartet, wird Preis technisch positiv überrascht. Der Hersteller richtet sich also offensichtlich an preisbewusste Zielgruppen, die das Tablet für leichte, flexible Arbeiten überall suchen.

Zum Marktstart am 19. August stellt Huawei eine Aktion in Aussicht: Wer sich zum Newsletter des Herstellers anmeldet und sich über den Launch darüber informiert hält, bekommt einen Coupon für einen Flip Cover und den Eingabestift M-Pencil, die man dann gratis zum Tablet dazu erhält. Gegenwert der Zugaben – 109 Euro.