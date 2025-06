Xiaomi Redmi Pad 2: Budget-Tablet mit starkem Preis-Leistungs-Verhältnis

Das neue Xiaomi Redmi Pad 2 ist ein Android-Tablet mit soliden Spezifikation für schon zum Marktstart unter 200 Euro. Dabei muss es sich technisch nicht verstecken. Für all jene, die auf der Suche nach einem verlässlichen Medien- und Arbeitsbegleiter im Budget-Segment sind, lohnt sich ein detaillierter Blick.

Display und Verarbeitung des Redmi Pad 2

Mit seinem 11-Zoll-LCD-Panel bei einer Auflösung von 2.560 × 1.600 Pixeln (2,5K) spielt das Redmi Pad 2 klar in der Mittelklasse. Die Bildwiederholrate liegt bei 90 Hz – ein Pluspunkt in dieser Preiskategorie. Mit bis zu 600 nits Helligkeit im HBM-Modus ist das Gerät auch im Outdoor-Einsatz gerade noch brauchbar – ein OLED wäre ideal, ist in dieser Klasse aber nicht realistisch.

Das Gehäuse ist mit 7,36 mm angenehm flach, wiegt rund 520 g und wird in Grau oder Grün angeboten. Schutz vor Staub und Wasser? Fehlanzeige. Dafür soll das matte Finish der Rückseite im Alltagseinsatz mit einem rutschfesten Handling und angenehmer Haptik überzeugen.

Der LCD-Bildschirm des Redmi Pad 2 hat eine Aktualisierungsrate von 90 Hz.

Leistung: Mittelklasse, die überzeugt

Der verbaute MediaTek Helio G100 Ultra, in Kombination mit der Mali-G57 GPU, ergibt sich eine vernünftige Basis für Alltags-Apps, Casual-Games und Streaming. Wer grafikintensive Games spielt, sollte keine Wunder erwarten: 30 FPS bei mittleren Einstellungen sind realistisch, 60 FPS sind selten drin.

Je nach Variante stehen 4 GB oder 8 GB RAM zur Verfügung, kombiniert mit 128 GB oder 256 GB-Speicher – erweiterbar via microSD. Für ein unter-200-Euro-Gerät ist das bemerkenswert großzügig dimensioniert.

Die Folio-Schutzhülle für das Redmi Pad 2 ist für 29,90 Euro erhältlich.

Software & Integration: HyperOS bringt Mehrwert

Xiaomi setzt beim Pad 2 auf HyperOS 2, basierend auf Android 14. Besonders spannend wird es durch die tiefe Systemintegration mit dem Xiaomi-Ökosystem. Zwischen Smartphone und Tablet können Zwischenablagen geteilt, Anrufe synchronisiert und die Internetverbindung über Tethering automatisiert genutzt werden. Wer bereits Xiaomi-Nutzer ist, bekommt hier einen echten Mehrwert – auch wenn das Tablet selbst keine Mobilfunkverbindung unterstützt.

Audio & Multimedia: Dolby Atmos im Einsteigersegment

Das Tablet besitzt vier Lautsprecher, Dolby Atmos-Zertifizierung inklusive. Auch Hi-Res-Audio und LDAC für Bluetooth-Kopfhörer sind mit an Bord. Das ist selten in dieser Preisklasse. Für Serien, Filme und Podcasts ist das Tablet damit hervorragend gerüstet. Das Display ist groß genug, der Sound kräftig und räumlich – eine Kombination, die im Alltag deutlich über dem Durchschnitt liegt.

Das Redmi Pad 2 in seiner grauen Farbe.

Akku und Laden: Langläufer mit Nachteilen

Der 9.000-mAh-Akku soll lang anhaltende Laufzeiten selbst bei Streaming oder Office-Nutzung garantieren. Groß genug ist der Energiespeicher auf jeden Fall. Geladen wird mit bis zu 18 Watt – was in der Praxis bedeutet: Geduld mitbringen. Zumal Xiaomi kein Netzteil beilegt. Für Technik-Enthusiasten, die ohnehin mehrere Ladegeräte besitzen, kaum ein Problem – im Massenmarkt dagegen ein klassischer Spar-Kompromiss.

Das Redmi Pad 2 verfügt über einen 9000 mAh Akku.

Xiaomi Redmi Pad 2: Preis & Zubehör

Redmi Pad 2 (4/128 GB): 199 €

Redmi Pad 2 (8/256 GB): 299 €

Redmi Pad 2 Cover: 29,90 €

Redmi Smart Pen: 69,90 €