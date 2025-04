Jetzt preiswerter: Samsung stellt zwei neue Tablets vor

Die Galaxy Tab S10 Reihe von Samsung bestand bisher aus zwei Geräten: dem Galaxy Tab S10+ und dem S10 Ultra. Diese unterscheiden sich vor allem in den Displaygrößen voneinander. Nun kommen jedoch zwei weitere Modelle hinzu: das Galaxy Tab S10 FE und das S10+ FE. Diese sind deutlich preiswerter als die vor ein paar Monaten vorgestellten Geräte. Dafür muss man vor allem beim Display und der Leistung Abstriche machen.

Zwei Größen zur Auswahl

Mit 12,4 und 14,6 Zoll waren die beiden bisherigen Modelle ziemlich groß. Das neue Galaxy Tab S10 FE ist mit seinen 10,9 Zoll das kleinste Modell der Reihe und mit einem normalen iPad vergleichbar. Das neue Galaxy S10+ FE bewegt sich mit 13,1 Zoll größentechnisch in der Mitte zwischen den beiden Bestandsgeräten.

Beide Tablets setzen auf ein Aluminium-Gehäuse und sind in den Farben Gray, Silver sowie Light Blue erhältlich. Das Gehäuse ist dabei nach dem IP68-Standard wasserdicht, wodurch du die Tablets auch mühelos in der Badewanne oder am Pool verwenden kannst. Der größte Unterschied zu den beiden teureren Modellen ist das verbaute Display. So setzen die neuen FE-Geräte auf ein simples TFT-Panel mit 90 Hertz Bildwiederholrate. Dies macht sich vor allem in den schlechteren Blickwinkeln und der Farbdarstellung bemerkbar. So sorgt die AMOLED-Technik in den teureren Modellen für echtes Schwarz und kräftigere Farben. Auch die Helligkeit ist mit bis zu 800 Nits deutlich geringer.

→ Tipp: Schon im Angebot – Galaxy Tab S10 FE Serie bei MediaMarkt mit Preisabzug

Wie bei Samsung üblich unterstützen beide Tablets den S-Pen. Und im Gegensatz zu den meisten Mitbewerbern wird dieser auch gleich kostenlos mitgeliefert. So kannst du mit den neuen Tablets Notizen und Zeichnungen erstellen. Im Gegensatz zu den teureren Modellen unterstützt der Stift dabei jedoch kein Bluetooth, kann also nicht als Fernbedienung genutzt werden.

Samsung Galaxy Tab S10+ FE mit Stift

Galaxy Tab S10 FE im Leistungs-Check

Als Prozessor kommt bei beiden Tablets der Exynos 1580 zum Einsatz. Dieser Prozessor wurde von Samsung selbst entwickelt und steckt unter anderem auch im neuen Galaxy A56 Smartphone. Es handelt sich also um Samsungs neusten Mittelklasse-Chip. In der Basis-Version kommt das Tablet mit Wi-Fi 6 daher und gegen Aufpreis gibt es zusätzlich 5G-Support inklusive Dual-SIM. Der Speicherplatz beträgt 128 Gigabyte in der Basis-Version und kann gegen einen recht hohen Aufpreis von 100 Euro auf 256 Gigabyte erhöht werden. Dies dürfte sich jedoch nur für die wenigsten Kunden lohnen, da beide Tablets über einen Slot für microSD-Karten verfügen. Mit diesem kannst du den Speicherplatz deutlich günstiger erweitern.

Der Akku misst beim kleinen Samsung Galaxy Tab S10 FE 8.000 mAh und 10.090 mAh beim größeren Plus-Modell. Beide Tablets lassen sich per Kabel mit bis zu 45 Watt schnell laden. Ein Netzteil befindet sich nicht im Lieferumfang. Beim Kauf bei Samsung direkt bekommt man jedoch einen 65-Watt-Schnelllader mit drei Anschlüssen kostenlos dazu. Mit diesem kann man bis zu drei Geräte parallel an einer Steckdose aufladen.

Als Software kommt Android 15 zusammen mit Samsungs Oberfläche One UI 7 zum Einsatz. Auch Samsungs KI-Funktionen sind hierbei an Bord. Etwa in Samsungs Notizen-App oder beim Bearbeiten von Fotos. Softwareupdates soll es laut Samsung für mindestens 7 Jahre geben.

Das kosten die neuen Samsung-Tablets

Das Samsung Galaxy Tab S10 FE ist ab 579 Euro erhältlich. Die Speicherverdopplung lässt man sich mit 100 Euro gut bezahlen. Die Mobilfunk-Option kostet ebenfalls 100 Euro Aufpreis, was im Vergleich zur Konkurrenz fair ist. Hier siehst du alle Preise im Überblick. Die Tablets sind ab sofort bestellbar.

Samsung Galaxy Tab S10 FE Preise

Samsung Galaxy Tab S10+ FE Preise

Auch wenn die neuen Tablets inklusive Stift daherkommen, scheinen die Preise recht hoch. So ist das deutlich besser ausgestattete Tab S10+ ohne FE für nicht einmal 200 Euro mehr erhältlich. Doch fallen die Preise erfahrungsgemäß schnell. So gibt MediaMarkt etwa direkt zum Start bereits 50 bis 75 Euro Rabatt auf die neuen Tablets.

→ Zu den Angeboten bei MediaMarkt