Früher als gedacht: Samsung-Handys bekommen lange erwartetes Update

Jedes Jahr erscheint eine neue Android-Version mit zahlreichen neuen Funktionen und einem überarbeiteten Design. Bei Android 15 hat der ehemalige Vorzeige-Hersteller Samsung sich nicht gerade mit Ruhm bekleckert und seine Kunden über Monate hinweg warten lassen. Im Mai war es dann endlich so weit. Als vermutlich letzter Hersteller startete Samsung das Update auf Android 15 zusammen mit der eigenen Oberfläche One UI 7. Und das, obwohl mit Android 16 in Kürze schon das nächste Update bereitsteht. Dennoch bringt Android 15 zahlreiche spannende Funktionen auf dein Samsung-Handy.

Android 15 bringt neue Funktionen

Nachdem alle Oberklasse-Smartphones der Galaxy-S und Galaxy-Z-Reihe das Update im Mai erhalten haben, sollten die günstigeren Galaxy-A-Modelle im Juni an der Reihe sein. Doch jetzt geht es schneller als gedacht. Sowohl für das Galaxy A55 als auch für das Galaxy A35 steht das große Update ab sofort zum Download bereit. Damit erhalten die beiden beliebtesten Smartphones des Jahres 2024 nicht nur Android 15, sondern auch One UI 7.

Das Update ist ungefähr 3,5 Gigabyte groß und enthält zahlreiche Neuerungen. Als Erstes fallen der neu gestaltete Startbildschirm und Schnelleinstellungen ins Auge. Hier hat Samsung seiner Oberfläche einen frischen Look verpasst und einige Funktionen wie die Helligkeitssteuerung besser hervorgehoben.

Auch praktisch ist die sogenannte Now Bar. Diese erinnert ein wenig an die Dynamic Island auf dem iPhone, jedoch nicht 1:1 abgekupfert, sondern mit einem eigenen Ansatz. Die Schaltfläche zeigt auf dem Sperrbildschirm Live-Aktivitäten wie die laufende Musikwiedergabe oder einen Timer an. Nutzt du das Smartphone, bleibt die Now Bar in der oberen linken Ecke sichtbar und ermöglicht schnellen Zugriff auf die jeweiligen Funktionen. Verzichten musst du leider auf sämtliche KI-Funktionen. Diese kommen bei den preiswerteren Galaxy-A-Modellen nicht per Update. Hier ist der Kauf eines neuen Modells, wie beispielsweise dem Galaxy A56, notwendig.

Für das Samsung Galaxy A55 und A35 steht das Update ab sofort zum Download bereit. Weitere Modelle sollen Schritt für Schritt im Laufe des Junis dazukommen. Dazu gehören: Galaxy A53, Galaxy A35, Galaxy A34, Galaxy A33, Galaxy A25, Galaxy A16, Galaxy A15 und Galaxy A14. Nur das Galaxy A05s muss sich noch bis Juli gedulden.

Einen genauen Tag für jedes Modell verrät Samsung nicht. Dieser unterscheidet sich auch je nach Land geringfügig. Darüber hinaus erhalten nicht alle Smartphones das Update zur selben Zeit. So verteilt Samsung, wie die meisten Android-Hersteller, seine Updates in „Wellen“. Damit wird eine übermäßige Belastung der Server verhindert und sollten die ersten Nutzer ein Problem feststellen, kann Samsung das Update jederzeit stoppen.

Alternativ kannst du selbst in den Einstellungen nachsehen, ob das Update bereits verfügbar ist. Gehe dazu in der Einstellungen-App auf den Punkt „Software-Update“ und dann auf „Herunterladen und installieren“.

Übrigens kommen im Juni auch zahlreiche Tablets von Samsung in den Genuss von Android 15. Eine vollständige Liste mit allen Geräten findest du hier.