Aldi verschleudert Tablet: Dieses Modell von Acer gibt's zum Discountpreis

Tablets gehören für viele längst zur Grundausstattung. Sie sind schneller griffbereit als Notebooks und gleichzeitig deutlich größer als Smartphones. Vor allem beim Streamen, Surfen oder einem Video-Call kommt einem der große Bildschirm zugute. Wer aktuell ein neues Tablet sucht, aber nicht zu viel Geld ausgeben möchte, findet jetzt bei Aldi ein echtes Highlight: Das Acer Iconia P11 gibt’s dort zum Sparpreis – 28 Prozent günstiger als sonst.

Das kann das Acer Iconia P11 – starkes Display, solide Leistung

Das Herzstück des Tablets ist das großzügige 11-Zoll-Display, welches dir reichlich Platz bietet – ideal zum Videoschauen, Skizzieren, Surfen oder für einfache Office-Arbeiten. Dabei setzt Acer auf ein hochauflösendes 2K QLED-Display, das für brillante Farben, gestochen scharfe Bilder und starke Kontraste sorgt.

Im Inneren arbeitet ein Octa-Core-Prozessor von MediaTek, unterstützt von 8 GB RAM. Diese Ausstattung sollte für einen flüssigen Ablauf bei alltäglichen Anwendungen und sogar bei kleineren Games sorgen. Für deine Apps, Fotos, Videos und Dokumente steht ein üppiger 256 GB SSD-Speicher zur Verfügung. Sollte das irgendwann nicht mehr ausreichen, lässt sich der Speicher bequem per microSD-Karte erweitern – ideal, wenn du noch eine passende Karte zu Hause hast oder preiswert aufrüsten möchtest.

Acer hat beim Iconia P11 auch an den Klang gedacht. Vier Lautsprecher sorgen für einen gleichmäßigen Sound – egal, ob du Serien schaust oder zockst. Für Videocalls mit Freunden, Familie oder Kollegen ist weiterhin eine Frontkamera integriert. Und wer mal eben ein Dokument einscannen oder einen Schnappschuss machen möchte, kann die 13-Megapixel-Hauptkamera auf der Rückseite nutzen.

Aldi und Coolblue: Hier bekommst du das Tablet zum Bestpreis

Der Preis ist aktuell das Highlight: Nur 199 Euro kostet das Acer Iconia P11 bei Aldi – das bedeutet eine Ersparnis von 80 Euro gegenüber dem UVP. Allerdings fallen bei Aldi zusätzliche Versandkosten an, doch es gibt eine gute Alternative: Coolblue bietet das Tablet zum selben Preis an – aber eben versandkostenfrei. Damit zahlst du am Ende wirklich nur 199 Euro.

Ein Blick in den Preisvergleich zeigt zudem: Günstiger findest du das Gerät aktuell nirgends. Wenn du also ein starkes Tablet suchst, das nicht nur durch einen kleinen Preis, sondern auch durch top Ausstattung überzeugt, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt zuzuschlagen.

