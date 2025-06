Direkt bei der Telekom: Dieser 30-GB-Tarif kostet keine 10 Euro!

Grund für das geniale Tarif-Schnäppchen ist der 30. Geburtstag der Deutschen Telekom. Anlässlich des Jubiläums haut der Netzbetreiber aktuell gleich mehrere coole Deals raus – und verschenkt etwa 240 Euro Cashback an Neukunden. Wir widmen uns hier hingegen einem neuen Prepaid-Angebot.

Telekom MagentaMobil Prepaid M: 30 GB für nur 9,95 Euro

Die Telekom hat dem MagentaMobil Prepaid M jetzt nämlich ein gewaltiges Upgrade verpasst. Statt wie sonst nur 13 GB, bekommst du jetzt satte 30 GB 5G-Datenvolumen im besten Netz Deutschlands – und das schon für nur 9,95 Euro pro Monat (bzw. alle vier Wochen). Damit hat der Aktionstarif sogar mehr Datenvolumen als die eigentlich größere L-Variante, aber halt trotzdem zum kleineren Preis.

Besonders genial: Wer den Prepaid-Tarif jetzt mit 30 GB abschließt, profitiert dauerhaft vom Extra-Datenvolumen. Wichtig dabei ist allerdings, dass stets ausreichend Guthaben zur Bezahlung des Grundpreises vorhanden ist. Wie bei einem Prepaid-Tarif üblich, wird nämlich auch hier, sofern möglich, alle vier Wochen vom verknüpften Konto die Grundgebühr in Höhe von 9,95 Euro abgebucht. Du kannst dies aber natürlich jederzeit stoppen und den Telekom-Tarif somit beenden.

Bis zu 300 MBit/s im 5G-Netz, Allnet-Flat & mehr

Doch was steckt eigentlich alles genau in dem Tarif? Die 30 GB Datenvolumen haben wir ja bereits angesprochen. Unerwähnt blieb bisher das Top-Speed: Die Telekom stellt dir nämlich eine maximale Surfgeschwindigkeit von bis zu 300 MBit/s im 5G-Netz zur Verfügung – ideal für mobiles Surfen und Streamen komplett ohne Ruckler. Praktisch: Solltest du die 30 GB mal nicht aufbrauchen, werden sie automatisch in den nächsten Abrechnungszyklus übertragen. Hinzu kommt außerdem noch eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze sowie EU-Roaming (inklusive der Schweiz).

Zusätzlich zu den 9,95 Euro pro Monat fallen einmalig noch weitere 9,95 Euro für die SIM-Karte an – die du dir über das 10 Euro Startguthaben aber umgehend wiederholst. Wer dann noch seine alte Rufnummer mit zur Telekom nimmt, bekommt weitere 10 Euro gutgeschrieben und sichert sich somit quasi einen Gratis-Monat.

Insgesamt können wir dir den Telekom-Prepaid-Tarif zu diesen Konditionen echt empfehlen. So günstig kommt man kaum an einen so großen 5G-Tarif direkt beim Netzbetreiber. Die Aktion läuft allerdings nur bis Ende Juni, bei Interesse solltest du also unbedingt vorher zuschlagen. Von den starken Konditionen profitierst du anschließend dann auch darüber hinaus. Wer hingegen keinen Prepaid-Tarif möchte, sollte mal hier vorbeischauen.

