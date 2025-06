simyo hat einen Hammer-Deal im Angebot, bei dem du 40 GB Datenvolumen im 5G-Netz für nur 7,99 Euro im Monat bekommst – ganz ohne Anschlussgebühr und mit 24 Euro Cashback obendrauf. Verrechnet man dieses mit den Tarifkosten, gibt’s die ersten drei Monate des Tarifs dadurch tatsächlich quasi geschenkt!

40 GB statt 15 GB – und das im schnellen und stabilen 5G-Netz

Normalerweise bekommst du im simyo-Tarif M nur 15 GB Datenvolumen. Doch aktuell erhöht der Anbieter das Datenpaket auf starke 40 GB – ohne Aufpreis. Das reicht locker aus, um unterwegs Musik zu streamen, Serien in HD zu schauen, durch Social Media zu scrollen, Videocalls zu machen und vieles mehr. Nur wer unterwegs wirklich exzessiv streamt oder große Datenmengen verarbeitet, wird hier an Grenzen stoßen. Für den Großteil der Nutzer dürfte dieser Tarif jedoch völlig ausreichen.

40 GB reichen dir nicht? Hier gibt’s noch mehr Datenvolumen

Mit bis zu 50 Mbit/s im 5G-Netz surfst du stabil und schnell, egal ob in der Bahn, im Café oder unterwegs auf Reisen. Eine Allnet- und SMS-Flatrate ist ebenfalls inklusive, sodass du unbegrenzt telefonieren und Nachrichten schreiben kannst. Und selbstverständlich ist auch EU-Roaming mit dabei. Dadurch nutzt du deinen Tarif ebenso im EU-Ausland genauso wie zu Hause. Ein weiterer Vorteil: Du kannst deine bestehende Rufnummer problemlos mitnehmen und hast die Wahl zwischen einer klassischen SIM-Karte und einer eSIM, was besonders praktisch ist, wenn du den Tarif auf einer Smartwatch oder als Zweitkarte im Smartphone nutzen möchtest.

Unter 8 Euro pro Monat & so sicherst du dir auch noch bis zu 24 Euro Cashback

Der Tarif simyo M mit 40 GB kostet dich monatlich nur 7,99 Euro bei einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten. Dabei entfällt die Anschlussgebühr komplett, und on top bekommst du auch noch 24 Euro Cashback, das dir nach Vertragsabschluss direkt ausgezahlt wird. So sparst du doppelt und sicherst dir insgesamt ein top Angebot. Rechnerisch gibt’s durch das Cashback sogar die ersten 3 Monate des Tarifs komplett gratis – ziemlich genial, oder? Wunder dich übrigens nicht: Der Hinweis auf das Cashback versteckt sich in den Fußnoten der Tarifdetails.

Falls du keine lange Vertragsbindung eingehen möchtest, gibt’s den Tarif auch in einer monatlich kündbaren Variante für ebenfalls 7,99 Euro pro Monat. Dann fällt allerdings eine einmalige Anschlussgebühr von 19,99 Euro an und das Cashback reduziert sich auf 19,99 Euro. Im Prinzip bekommst du damit die Anschlussgebühr ebenfalls erstattet – musst aber auf die Gratismonate zum Start verzichten.

Gut zu wissen: Der günstige Preis bleibt auch nach der Mindestlaufzeit bestehen. Während viele Anbieter ihre Preise nach 24 Monaten deutlich erhöhen, bleibt der Preis bei simyo gleich. Du bekommst also echten Lifetime-Rabatt, der dir dauerhaft günstiges Surfen ermöglicht.

Noch mehr Deals in unserem WhatsApp-Kanal

Übrigens: Jetzt verpasst du kein Top-Schnäppchen mehr im Netz! Mit dem WhatsApp DEAL-Alarm von inside digital landen die besten Angebote direkt im Chat. Wir durchsuchen das Netz für dich und melden uns nur, wenn es sich wirklich lohnt:

Tech-Deals & Must-haves für alle

Tarif-Angebote für Mobilfunk & Internet

Exklusive Rabattcodes & Preisfehler

Immer geprüft von den inside digital Deal Experten – abonniere jetzt unseren neuen WhatsApp-Kanal!