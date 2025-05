Smarter Wasserhahn: Warum dieses Gadget weltweit wirklich gebraucht wird

Manchmal ist die beste Innovation die, die sich gar nicht wie eine anfühlt. Du drehst den Wasserhahn auf – und willst einfach nur trinken, ohne nachzudenken. Kein Chlorgeruch, kein merkwürdiger Geschmack, keine Zweifel. Genau hier setzt Xiaomi mit seinem neuen Mijia Water Purifier Pro an: ein smarter Wasserfilter, der nicht nur technisch überzeugt, sondern das Trinkwasser in den eigenen vier Wänden wieder zu etwas Selbstverständlichem machen will.

Was kann der Wasserfilter eigentlich – und warum ist das interessant für Dich?

Das Gerät wird unter der Spüle montiert, wo es Schadstoffe, Bakterien und unangenehme Rückstände aus dem Leitungswasser herausfiltert. So weit, so klassisch. Doch Xiaomi bringt mit dem OLED-Display und der App-Anbindung eine clevere Benutzerführung ins Spiel: Du siehst jederzeit, wie sauber dein Wasser gerade ist, bekommst Hinweise zur Filterwartung – und musst Dich nicht mit Fachbegriffen oder Technikdetails herumschlagen.

Xiaomi Mija Water Purifier

Gerade für Familien, gesundheitsbewusste Menschen oder alle, die ihrem Leitungswasser nicht ganz trauen, ist das spannend. Wer bisher regelmäßig Wasserflaschen schleppt, könnte mit so einem System eine praktische – und langfristig günstigere – Lösung finden.

In China ist der Xiaomi Mijia Water Purifier Pro Dual Outlet derzeit in zwei Ausführungen vorbestellbar. Das größere Modell mit einer Leistung von 1600G kostet 2.999 Yuan (etwa 387 Euro), die kleinere 1200G-Variante ist für 2.599 Yuan (etwa 335 Euro) erhältlich. Beide Geräte sind zur Wasseraufbereitung im Haushalt konzipiert. Eine Einführung auf dem europäischen Markt ist aktuell nicht geplant.

Sauberes Wasser ist kein technisches Extra – sondern ein menschliches Grundrecht

Xiaomi will mit dem Mijia Water Purifier Pro nicht nur Smart-Home-Fans erreichen, sondern ein viel größeres Problem ansprechen: die weltweite Unsicherheit beim Thema Trinkwasser. Auch in Ländern mit hohem Lebensstandard – wie den USA – ist die Wasserversorgung nicht immer vertrauenswürdig. Skandale wie in Flint, Michigan, zeigen, dass selbst Weltmächte keine Garantie für sauberes Wasser bieten.

Ein smarter Wasserfilter allein wird dieses globale Problem nicht lösen. Aber er kann ein Anfang sein – ein Schritt in Richtung Kontrolle, Sicherheit und Vertrauen im eigenen Zuhause. Und genau das macht Xiaomis neuen Filter zu mehr als nur einem technischen Gadget.