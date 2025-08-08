Maximale Sicherheit: Das ist die Smart-Home-Revolution 2025!

Es gibt viele Geräte aus dem Smart-Home-Bereich, die für die Sicherheit der eigenen vier Wände vorgesehen sind. Smart Locks, Video-Türklingeln oder Überwachungskameras für den Innen- oder Außenbereich gehören zu den beliebtesten Produkten aus dem Bereich. Ein Hersteller setzt jetzt einen drauf und vereint diese Geräte in einem Produkt. Was das Gerät alles kann und warum es die Smart-Home-Revolution dieses Jahres ist, liest du in diesem Beitrag.

Das ist der neue Maßstab für Smart-Home-Geräte

Der Hersteller EZVIZ ist vor allem für Sicherheits-Geräte bekannt. Er bietet neben Überwachungskameras, Smart Locks und Video-Türklingeln. Mit dem neuesten Produkt sprengt EZVIZ jeglichen Rahmen. Die Neuheit kombiniert zahlreiche Funktionen in einem Gerät: Türkamera, Video-Gegensprechanlage, Zugangskontrolle und Smart-Home-Zentrale. Es gibt eine Kamera mit 4K-Auflösung. Und vollkommen irre: Die neue Anlage kann Türen und Tore mittels Handflächenerkennung entsperren!

EZVIZ HP7 Pro vorgestellt

Auf einem 8 Zoll (ca. 17 cm) großen Touchscreen siehst du, wer vor deiner Tür steht – und das auch bei Dunkelheit dank farbiger Nachtsicht und verbauter Technik zur Kontrast- und Lichtoptimierung. Der Zugang zum Haus erfolgt ohne Schlüssel. Es gibt zahlreiche Entsperrmöglichkeiten. Darunter fallen: die neue Handflächenerkennung, per Gesichtserkennung, QR-Code, Smart-RFID-Tag oder via Passwort. Alternativ kannst du via EZVIZ-App mit Besuchern am Tor sprechen und die Tür öffnen.

EZVIZ HP7 Pro: Die perfekte All-in-One-Lösung?

Die Sprechanlage ist wetterfest. Sie bietet ein Zwei-Wege-Audio, mehrere Klingeltöne und eine beleuchtete Namenskarte. Mithilfe von KI erkennt die Anlage menschliche Bewegungen. Die Empfindlichkeit und den Erkennungsbereich kannst du nach deinen Wünschen einstellen – genial, um zwischen einem Postboten und der Katze des Nachbarn zu unterscheiden.

Auch in puncto digitaler Sicherheit punktet der Hersteller. Du kannst den Videoverlauf über den Touchscreen abrufen und den Speicher mittels einer MicroSD-Karte um bis zu 512 GB erweitern. Sämtliche Daten werden AES (Advanced Encryption Standard) Ende-zu-Ende-verschlüsselt. Die Datenübertragung wird über TLS (Transport Layer Security) verschlüsselt.

Preis und Verfügbarkeit der EZVIZ HP7 Pro

Die HP7 Pro bietet einen weiteren praktischen Zusatz. Sie dient als Zentrale für andere Geräte von EZVIZ. Unabhängig davon, ob du bereits Überwachungskameras, Türspione oder smarte Türschlösser nutzt, all das kannst du über den Bildschirm steuern. Eine schnelle Verbindung wird durch WiFi 6 sichergestellt.

Die EZVIZ HP7 Pro ist ab sofort für 399,99 Euro im Handel erhältlich. Im Lieferumfang sind drei RFID-Tags enthalten. Du kannst sie unter anderem bei Tink, Media Markt oder direkt bei Amazon kaufen.

Jetzt weiterlesen Amazon zieht die Reißleine! Beliebter Service ohne Vorwarnung eingestellt