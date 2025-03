my-PV stellt smartes Gadget perfekt zum Stromsparen vor

Das Unternehmen my-PV hat sich auf die Wärmeerzeugung über Photovoltaik-Anlagen spezialisiert. Der neueste Zugang im Produktsortiment des Herstellers ist jedoch nicht nur für Haushalte mit PV-Anlagen interessant. Vielmehr kann jeder Haushalt dabei clever an Stromkosten einsparen. Bis zu 35 Prozent sind laut Hersteller mit diesem smarten Gadget möglich. Wer das Gerät einmal in natura vorgestellt bekommen möchte, hat die Gelegenheit dazu. Sowohl auf den Fachmessen ISH im März sowie der Intersolar Europa im Mai wird my-PV mit ihrem neuen Heizstab HEA•THOR und dem neuen Wärme-Optimierer für dynamische Stromtarife (my-PV DTO) zugegen sein.

Smartes Gadget zum Stromsparen – so senkt der Heizstab deine Kosten

Damit die neue Technologie für dich überhaupt sinnvoll einzusetzen ist, benötigst du einen dynamischen Stromtarif. Mithilfe von my-PV DTO kann der Heizstab HEA•THOR dabei geschickt die Preisschwankungen an der Strombörse zu deinen Gunsten ausnutzen. Das neue Feature wurde im März in die my-PV Cloud integriert und enthält Börsenstrommarktpreise aus 13 EU-Ländern. Dabei berücksichtigt das System nicht nur, wie der Strompreis im Tagesverlauf schwankt. Er lernt auch die Gewohnheiten seiner Benutzer kennen, um sich daran sinnvoll anzupassen. Mithilfe dieser Daten kann er das ideale Zeitfenster bestimmen, wann er eine Warmwasseraufbereitung beginnen soll. Für Nutzer entsteht dabei kein Mehraufwand, nach einer Einrichtung kann sich das System automatisch an den Preisgegebenheiten orientieren.

my-PV DTO kann den Börsenpreis gezielt zu günstigen Zeitfenstern ausnutzen

Laut my-PV können Anwender dabei bis zu 35 Prozent ihrer Stromkosten einsparen. Eine PV-Anlage ist dafür nicht zusätzlich erforderlich. Wer sie jedoch besitzt, kann über den Optimizer auch den PV-Ertrag des zukünftigen Tages vorhersagen lassen. Das smarte Gadget greift dafür auf Wetterdaten zu und kann somit vorab planen, wann der PV-Strom genutzt wird oder wann bei schlechtem Wetter oder in der Nacht günstiger Strom aus anderer Quelle benötigt wird. Der HEA•THOR kann man in Warmwasser- als auch in Pufferspeicher einbauen. Wahlweise kann die Anbindung an die my-PV Cloud über LAN oder WLAN erfolgen.

my-PV HEA•THOR kann die Stromkosten um bis zu 35 Prozent senken

Im dritten Quartal 2025 soll das Gerät auf dem europäischen Markt erscheinen, die Preise hat der Hersteller bisher nicht genannt. Dabei soll es jedoch zwei Ausführungen des HEA•THOR geben. Eine einphasige Variante mit einer Leistung von 3,5 kW sowie eine dreiphasige Version, die eine Heizleistung von 9 kW liefert. Das neue Feature my-PV DTO ist dabei im Übrigen nicht nur auf den HEA•THOR Heizstab begrenzt. Tatsächlich können alle IoT-Fähigen my-PV-Geräte damit genutzt werden, unter anderem AC ELWA 2, AC•THOR, AC•THOR 9s und SOL•THOR. Wer somit bereits ein passendes Gerät besitzt, muss nicht umsteigen, um von den neuen Funktionen zu profitieren.