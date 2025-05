Diese neue Smartwatch ist der perfekte Begleiter für Sommer, Strand und Wassersport Felix Kemper 2 Minuten

Du planst einen Urlaub am Meer oder einen aktiven Tag am See und möchtest dabei nicht auf deine Smartwatch verzichten? Die neue HUAWEI WATCH FIT 4 Pro ist genau das richtige Gadget. Mit ihrer robusten Bauweise und speziellen Funktionen für Wassersport begleitet sie dich zuverlässig am und im Wasser.