Kracher-Deal: Amazon schmeißt beliebten Kaffeevollautomaten von Philips raus

Morgens erst einmal eine schöne Tasse Kaffee. So dürfte der Tagesbeginn der meisten Menschen aussehen. Hast du allerdings genug von Filterkaffee oder Instant-Saft, ist ein Vollautomat die perfekte Möglichkeit, verschiedene Kaffeespezialitäten auszuprobieren. Am Prime Day kannst du dir jetzt ein geniales Einstiegsmodell von Philips unter den Nagel reißen und zahlst nicht einmal 250 Euro dafür. Schauen wir uns den Philips EP2220/10 genauer an.

Der perfekte Morgen: Das bietet der Kaffeevollautomat

Die Kaffeemaschine von Philips zählt zur 2200-Serie. Bedeutet, es handelt sich hier nicht um ein professionelles Modell mit hunderten Einstellungsmöglichkeiten. Was du bekommst, ist ein Gerät, bei dem du dir problemlos und ohne viel Schnickschnack einen leckeren Kaffee, Cappuccino oder Espresso zubereiten kannst. Der Vollautomat ist platzsparend und bietet ein Bedienfeld auf der Oberseite, über das du zum einen die Kaffeemenge sowie Intensität und zum anderen die Art der Zubereitung auswählen kannst. Hier kannst du zwischen normalem Kaffee, Espresso, heißem Wasser oder Dampf auswählen. Die letzten beiden Optionen werden über den festinstallierten Milchaufschäumer ausgegeben.

Über das Touchdisplay kannst du deinen Kaffee wählen.

Ein langlebiges Keramikmahlwerk im Inneren mahlt die frischen Bohnen. Über die Ausgabedüse wird der Kaffee dann wahlweise in eine große Tasse oder zwei kleine Espresso-Tassen abgegeben. Die Reinigung des Gerätes ist ebenfalls nur mit geringem Aufwand verbunden. Das Abtropfgitter lässt sich in der Spülmaschine reinigen und das Mahlwerk erreichst du problemlos von der Seite aus. Die Philips EP2220/10 bietet also genau das, was du für einen perfekten Start in den Morgen benötigst.

Kaffeevollautomat unter 300 € – Lohnt sich der Philips-Deal?

Amazon gibt hier einen Rabatt von 40 Prozent an. Als Referenzpreis hält die UVP in Höhe von 399,99 Euro her. Bedeutet, dass du nur noch 239,99 Euro für den Vollautomaten zahlst. Ein kurzer Blick auf den Preisvergleich deines Vertrauens offenbart: Günstiger war die Maschine in den vergangenen drei Monaten nicht. Allerdings gab es einen Deal vor rund einem Jahr, bei dem du 236 Euro zahlen musstet – eine durchaus überschaubare Differenz.

Der nächstbeste Preis im Netz liegt derzeit übrigens bei rund 266 Euro. Bedenke allerdings, dass nur Prime-Mitglieder das Angebot wahrnehmen können, da dieser Deal zum Amazon Prime Day zählt. Hast du kein Abonnement, kannst du einen 30-Tage-Gratiszeitraum abschließen und kannst dir somit die Maschine zum genialen Preis sichern. Vor allem Einsteiger kommen hier voll auf ihre Kosten.