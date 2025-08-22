Gepäckband-König? Amazon wirft Samsonite-Hartschalen-Koffer gerade zum Ultimativpreis raus

Kracher-Deal für alle, die noch einen neuen, stabilen Koffer einer Marke wie Samsonite suchen. Was Amazon da gerade am Preis macht, ist im wahrsten Sinne erschütternd. Einzig die Farbversion, für die das Angebot gilt, ist vielleicht nicht jedermanns und -fraus Sache. Andererseits liegt für manche genau darin DAS Kaufargument.

Koffer jetzt 50 Prozent billiger – was ihn so besonders macht

Angeboten wird der Super-Deal nur für kurze Zeit für den Gepäck-Trolley in der Größe M (79 Liter, 69 cm hoch) und der Farbe „Aqua Blue“. Wer aber jetzt ein ruhiges Mittelmeer-Blau oder gar ein Nordsee-Blaugrau erwartet, wird – sagen wir mal – „enttäuscht“.

Wir würden die Farbe der Hartschale, die den Koffer umgibt, eher rund um die Malediven verorten und hier wohl von einem hellen Türkis sprechen. Sei’s drum. Wer damit leben kann, bekommt hier wohl gerade den besten Markenkoffer-Deal auf dem Markt. Und – mal anders gesehen – so einen Koffer verlierst du am Gepäckband und im Gewusel an Flughafen oder Bahnhof sicher nicht aus den Augen. Genau deshalb ist er vielleicht sogar ein Tipp. Denn das schlichte Business-Schwarz geht eher mal verloren als solch ein Gepäck.

Samsonite S’Cure: „Made in EU“ und überraschendes Feature

Der Koffer stammt aus der Samsonite-Reihe, die noch in Europa gefertigt wird. Die Werke des Unternehmens stehen in Ungarn. Die Fertigung unterliegt also den europäischen Standards hinsichtlich Qualität, Normtreue und Arbeiterschutz. Für viele ein zusätzliches Argument, das Samsonite offensiv bewirbt und per „Made in Europe“-Label auf die Koffer druckt.

Beliebt ist der Koffer vor allem deshalb, weil er keinen Rundum-Reißverschluss hat. Die S’Cure-Reihe besticht dadurch, dass sie mit Fugen und Schnallen sicher verschließt und eben ohne das Verschleißteil Nummer 1 auskommt. Denn – ein defekter Reißverschluss macht schnell den kompletten Koffer zum (wirtschaftlichen) Totalschaden. Hier besteht die Gefahr nicht. Drei mächtige Schnallen sorgen trotzdem für sicheren Verschluss. An einem ist das TSA-Zahlenschloss für die Sicherung vor unbefugtem Zugriff angebracht.

Samsonite S’Cure Koffer ohne Reißverschluss – die Farbe ist schrill, aber günstig.

Nur 115 Euro – Günstiger als an Black Friday und Prime Day

Wenn du über die Farbe hinwegsehen kannst – oder sie dir sogar zusagt – dann ist dieser Deal ein absoluter No-Brainer. Die anderen Farben zu dieser Größe sind in Angebotsaktionen meist zwischen 130 und 170 Euro gelistet. Die türkisfarbene Variante gibt’s aber just gerade für 115,13 Euro. Der krumme Preis irritiert zunächst, ist bei Koffer-Angeboten von Amazon aber durchaus üblich. Die anderen Farbvarianten für den Koffer sind ihrerseits auch reduziert, allerdings reicht keine Offerte an den türkisen heran. Mindestens 130 Euro musst du für gediegenere Außenfarben hinlegen.

Der Preisverlauf zeigt: In den gesamten vergangenen 12 Monaten war der Koffer nie so günstig wie gerade. Nicht am Black Friday, nicht an den Prime-Days oder in sonstigen Angebotsaktionen.

User betonen „leise Rollen“

Der S’Cure-Koffer von Samsonite ist extrem beliebt. Er ist regelmäßig weit oben in den Bestseller-Listen zu finden. Wobei das nur die halbe Miete ist. Amazon zeigte zuletzt ergänzend an, dass Koffer von dieser Marke nur selten zurückgegeben würden, was für User-Zufriedenheit steht. Die wird nummerisch mit einer 4,6 von 5 Sternen angegeben. Wer sich durch die Rezensionen querliest, findet vor allem Lob für die Robustheit und – die leisten Rollen des Trolleys. Vier hat er an der Zahl, sie sind allesamt gummiert (für Beständigkeit und eben leises Abrollen) und 360°-drehbar.

Keine Hartschale: Weitere Koffer im Amazon-Angebot

Im Amazon-Angebot war uns zuletzt auch ein Koffer mit Stoffüberzug aufgefallen, der besonders günstig verkauft wurde. Der „Base Boost“ – ebenfalls von Samsonite ist dabei für lange Reisen gedacht – dafür aber erstaunlich leicht (3,1 kg, 105 Liter Fassungsvermögen). Das macht ihn jetzt zum Schnäppchen-Tipp für alle, die mit den Aufgabegepäck-Grenzen beim Gewicht immer mal ihre Schwierigkeiten haben.

Der S’Cure in M, um den es in diesem Artikel hier ging, legt leer 4,2 Kilogramm als Eigen- und Leergewicht auf die Waage und ist damit etwas schwerer bei sogar weniger Fassungsvermögen.

Übrigens: Diese Kofferwaage gibt dir vor Abreise zusätzliche Sicherheit und kostet nur knapp 10 Euro. Eigentlich ein Must-Have für jeden reisefreudigen Haushalt.

