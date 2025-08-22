Mini-Beamer mit gratis Leinwand?! Irrer Heimkino-Deal bei Amazon

Ein guter Fernseher ist Gold wert, aber so richtiges Kinofeeling kommt auch bei 70 Zoll nicht unbedingt auf. Dafür muss dann schon ein Beamer und eine Leinwand – oder wahlweise auch die Wohnzimmerwand – her. Ein ziemlich spannendes Modell ist da der PicoPlay von Jmgo. Dieser Beamer ist so klein, dass du ihn einfach in den Rucksack stecken kannst. Und jetzt ist er auch noch satte 33 Prozent günstiger (mit Code PICOPLAYBTS). Doch damit nicht genug: Bis zum 25. August bekommst du sogar eine gratis Leinwand dazu, sodass deinem Heimkino nichts mehr im Wege steht.

So viel zahlst du für den Mini-Beamer

Der Beamer von Jmgo ist mit einem UVP von 449 Euro eher im höheren Preissegment angesiedelt. Während der aktuellen Rabattaktion, die bis zum 25. August läuft, sparst du dir jetzt aber satte 33 Prozent. Dafür gibst du einfach den Code „PICOPLAYBTS“ an der Kasse ein. Der aktuell bereits reduzierte Preis von 369 Euro rutscht dann auf lediglich 299 Euro runter. Zusätzlich bekommst du zum Kauf jetzt ebenfalls noch eine gratis Leinwand mit einer Bildschirmdiagonale von 100 Zoll ins Paket gepackt. Einzeln würde dich diese rund 140 Euro kosten, wodurch du in Kombination mit dem Beamer also ein echtes Schnäppchen abgreifst.

→ Sofort zum Angebot

Für Filmabende oder Hauspartys gleichermaßen

Der Mini-Beamer PicoPlay ist nur circa 16 Zentimeter lang und acht Zentimeter breit. Damit ist er auch eine optimale Reisebegleitung und bestens geeignet für Filmabende im Wohnmobil oder im Hotelzimmer. Verschiedene Bildoptimierer wie ein Autofokus, die automatische Ausrichtung oder eine Winkelkorrektur sorgen dafür, dass du immer ein optimales Bild zu sehen bekommst. Dabei erzeugt der Beamer eine Projektionsfläche von 40 bis 200 Zoll und löst mit 1.920 x 1.080 Pixeln auf. Die 400 ISO Lumen sind optimal für die abendliche Anwendung oder in dunklen Räumen geeignet.

Praktisch: Auf dem Beamer selbst läuft Google TV. Das bedeutet, dir stehen mehr als 10.000 verschiedene Apps wie Netflix und Co. direkt zur Verfügung. Du benötigst also nur eine Internetverbindung und schon kannst du deine Lieblingsinhalte streamen.

Der Mini-Beamer passt in so ziemlich jede Tasche

Ein integrierter Lautsprecher sowie ein Umgebungslicht liefern gleichzeitig den passenden Sound sowie Stimmung beim Filmschauen. Cool ist auch, dass du den Modus switchen und den Beamer so beispielsweise auch nur als Bluetooth-Box benutzen kannst. Für Konnektivität sorgt ein USB-A, ein USB-C und ein HDMI-Anschluss.

Für den Preis von 299 Euro bekommst du hier einen ziemlich praktischen Allrounder. In Kombination mit der Leinwand kommst du so für vergleichsweise wenig Geld an echtes Heimkinofeeling, dem es nur noch an einer Tüte Popcorn fehlt. Beachte allerdings, dass der Code „PICOPLAYBTS“ am 25. August abläuft. Danach steigt der Preis wieder deutlich.

Deal-Alarm bei WhatsApp: Jetzt abonnieren! Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!