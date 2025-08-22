Amazon verkauft heute (22.8.) einen Airfryer, der einen entscheidenden Vorteil hat

Gerade läuft eine Art Sommer-Haushalts-Sale bei Amazon, wie es scheint. An diesem Freitag sind es Heißluftfritteusen von Ninja und Cosori, zwei Pionieren der Airfryer, die mit Angeboten auf sich aufmerksam machen. Aber auch fürs Home-Office ist ein fettes Marken-Schnäppchen dabei. Los geht’s!

Die Top-Amazon-Deals am Freitag

Das Set aus Tastatur und Maus von Logitech hört auf den Namen ML295 und ist gerade 42 Prozent günstiger zu haben. Beide verbinden sich drahtlos mit dem PC oder Laptop und sorgen für angenehmes Arbeiten. Für 28,90 Euro packst du sie in den Warenkorb! Hier geht’s zum Angebot.

Airfryer Nummer 1: Diese Heißluftfritteuse kommt von Cosori und hat ein Feature, das simpel, aber genial ist und vielen herkömmlichen Heißluft-Garern fehlt: Sie hat Fensterscheiben, um in den Garkorb zu gucken. Denn auch beim sonst so schonenden Heißluft-frittieren droht empfindliches Gargut schnell zu verkohlen. Jetzt gibt’s die Zwei-Kammer-Fenster-Fritteuse für 140 Euro! Hier geht’s zum Angebot.

Lahmes WLAN zu Hause? Wenns nicht am Internet-Tarif, sondern der Hardware zu Hause liegt, muss ein Tech-Upgrde her. Das gibt’s bei Amazon jetzt vom Deutschen Marktführer Fritz! FritzRepeater 3000 AX ist stark im Preis gesenkt, kostet nur noch 126 Euro dank 33-Prozent-Rabatt. Er bringt bis zu 4.200 MBit/s Verbindungsgeschwindigkeit im WLAN. Das ist mehr Power als jeder Festnetztarif hat. Da bleibt also genug Kapazität, um Verluste durch Bausubstanz, Distanzen und Co. hinzunehmen. Hier geht’s zum Angebot.

Wie gesagt – da ist noch ein zweiter Airfryer im Sale. Dieser kommt von Ninja und ist ebenfalls kein „normaler“ Airfryer. Der „Flex Drawer“ ist nämlich die wohl größte Heißluftfritteuse der Welt. 10,4 Liter passen in den Riesen-Garkorb, der nur optional geteilt werden muss. Kein Problem also, um den großen Braten am Stück in den Airfryer zu packen, wo ihn andere in der Mitte teilen müssen. 100 Euro zieht Amazon vom Preis ab, sodass der Family-Airfryer nur noch 180 Euro kostet. Hier geht’s zum Angebot.

An die Herren der Schöpfung adressiert, hat Amazon heute noch ein Blitzangebot gestartet. Der Philips OneBlade 360 Face & Body ist ein elektrischer Rasierer und Trimmer für Bart- und Körperbehaarung. Diverse Aufsätze sind in dem Set dabei, das Amazon gerade mit 37 Prozent Nachlass für 37,99 Euro verkauft. Hier geht’s zum Angebot.

Nichts dabei? Das macht nichts

War für dich heute nichts dabei? Kein Problem! In unserem Deal-Bereich liefern wir dir das ganze Wochenende über starke Schnäppchen. Und am Montag folgen dann natürlich wieder unsere Amazon Tagesdeals.

