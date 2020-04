WLAN-Repeater, DECT, Powerline & SmartHome: Zubehör für die FritzBox

Längst stellt AVM nicht mehr nur reine WLAN-Router für DSL und Kabel her. Mit diversen Zubehör-Linien ermöglicht der Berliner Hersteller dir, das komplette Heimnetzwerk mit AVM-Produkten auszustatten, die entsprechend aufeinander abgestimmt sind. Das beginnt bei WLAN-Repeatern, die das WLAN deutlich verbessern sollen und geht über DECT-Telefone bis hin zu Powerline-Adaptern und Smart Home Produkten.

FritzWLAN: Repeater für besseren WLAN-Empfang

Ist eine Wohnung besonders groß, durch einen ungewöhnlichen Grundriss sehr lang, kommt Stahlbeton oder eine Fußbodenheizung zum Einsatz, so ist das WLAN-Netz in der Wohnung oft nicht in allen Bereichen verfügbar. Das ist insbesondere mit Smartphone oder Tablet nervig, wenn es umschaltet auf LTE und so im schlimmsten Fall zusätzliche Kosten verursacht oder wertvolles Datenvolumen verbraucht.

AVM hat hier verschiedene Repeater im Angebot, die entweder das WLAN-Netz nur verstärken oder aber sogar noch weitere Leistungen anbieten. Doch Repeater ist längst nicht gleich Repeater. Denn es gilt hier besonders auf Funktionen wie Crossband-Repeating oder noch besser einen Triband-Repeater zu achten. Denn dann werden die Daten vom Repeater zu deinem Router auf einer anderen Frequenz übertragen als die Daten vom Repeater zu deinem Endgerät. Nur dadurch ist es möglich, dass das WLAN ausreichend schnell ist.

Vorab noch ein Wort zu den genannten Brutto-Datenraten: Diese Werte entsprechen nicht annähernd deiner späteren Datenübertragung. Im Schnitt kannst du davon ausgehen, das maximal die Hälfte des genannten Wertes netto auf deinem Endgerät ankommt.

FritzRepeater 3000

Im Design wie ein Router gehalten und nicht direkt in einer Steckdose steckend ist der FritzRepeater 3000 das Flaggschiff unter den AVM-Repeatern. Er ist nicht nur besonders Leistungsstark, sondern ist auch der derzeit einzige Repeater, der Triband-fähig ist. Unterstützt werden somit sowohl die WLAN-Frequenzen um beide WLAN-Bänder, die Zu- und Abführung der Daten erfolgt über einen gesonderten 5-GHz-Kanal, so dass die Daten sich gegenseitig nicht behindern.

Außerdem hat der Repeater zwei Gigabit-LAN-Ausgänge, so dass du ihn auch nutzen kannst, um beispielsweise deine TV-Ecke per LAN zu verbinden. Alternativ kannst du einen der LAN-Ports auch zur Daten Zu- und Abführung nutzen. In Summe bringt er es auf 3000 Mbit/s Datenrate (brutto).

FritzRepeater 2400

Der Steckdosen-Repeater bringt es dank WLANac auf 2333 Mbit/s brutto. Das Dual-Band-Gerät unterstützt auf Wunsch dynamisches Crossband-Repeating und entscheidet so selbstständig, welche Frequenzbänder es nutzt. An Bord ist auch ein Gigabit-LAN-Port, mit dem du wahlweise Geräte per LAN anbinden kannst oder aber eine LAN-Brücke zum Router aufbauen kannst.

Übrigens: Eine Alternative ist der schon in die Jahre gekommene FritzRepeater 1750E. Er ist mit bis zu 1.750 Mbit/s brutto aber etwas langsamer.

FritzRepeater 1200

Der FritzRepeater 1200 und der kleine Bruder vom FritzRepeater 2400. Er ist deutlich kleiner, bringt aber mit maximal 1200 Mbit/s brutto bei WLAN ac um 5-GHz-Band auch deutlich weniger Leistung. Auch dieses Gerät unterstützt dynamisches Crossband-Repeating und entscheidet so selbstständig, welche Frequenzbänder es nutzt. Ebenfalls eingebaut: Ein Gigabit-LAN-Port.

FritzRepeater 600

Den FritzRepeater 600 solltest du mit Bedacht einsetzen. Denn er unterstützt ausschließlich das Frequenzband um 2,4 GHz und hat auch keinen LAN-Port an Bord. Ein Einsatz wäre beispielsweise dort denkbar, wo 5-GHz-Netzwerke nicht benötigt werden, es aber auf größere Reichweite ankommt. Der Name verrät es: Brutto sind theoretisch bis zu 600 Mbit/s drin.

Auch der in die Jahre gekommende FritzRepeater 310 sollte zurückhaltend eingesetzt werden – zumal er noch weniger Datenrate bietet.

Wenn eine Wand zu dick ist oder Distanzen in Einfamilienhäusern oder Doppelhaushälften zu groß sind, kann Powerline die Lösung sein. Mittels Stromleitung werden die Daten übertragen und an der Zielsteckdose wieder zu WLAN umgewandelt. Einige Modelle wie beispielsweise das Premiummodell FritzPowerline 1260E bieten auch einen Netzwerk-Ausgang an, so dass beispielsweise auch eine TV-Ecke versorgt werden kann. Zum Einstieg empfiehlt es sich, ein Set mit zwei Geräten zu kaufen: Es wird ein Sender und ein Empfänger benötigt.

Powerline (brutto) WLAN brutto LAN-Port FritzPowerline 1260E 1200 Mbit/s 400 + 866 MBit/s auf 2,4/5 GHz 1 x Gigabit zum Preisvergleich FritzPowerline 1240E 1200 Mbit/s 300 MBit/s auf 2,4 GHz 1 x Gigabit zum Preisvergleich FritzPowerline 540E 500 Mbit/s 300 MBit/s auf 2,4 GHz 2 x LAN zum Preisvergleich FritzPowerline 510E 500 Mbit/s - 1 x LAN zum Preisvergleich FritzPowerline 1220E 1.200 Mbit/s - 2 x Gigabit zum Preisvergleich

FritzFon: Das passende Telefon zur Box

Insgesamt drei DECT-Telefon-Modelle werden aktuell vermarktet: Das FritzFon C6 hat den besten Funktionumfang, bietet Smart-Home-Funktionen und Telefonie in HD. HD-Telefonie wird auch vom FritzFon C5 unterstützt. Das FritzFon M2 ist als Einsteiger-Gerät gedacht und wird als besonders ergonomisch angepriesen.

Und: Wenn das Schnurlos-Telefon nicht bis in die letzte Ecke der Wohnung reicht, gibt es einen FritzDECT Repeater.

Smarthome: Heizung und Steckdosen per Funk schalten

AVM bietet mittlerweile auch mehrere Smart-Home-Geräte an, die in Zusammenspiel mit vielen FritzBoxen funktionieren. So regelt FritzDECT301 beispielsweise die Heizung nach Profilen, die sich über die Box einstellen lassen. FritzDECT 200 funktioniert wie eine Zeitschaltuhr, nur dass sich dieses Modell per Browser konfigurieren und beispielsweise nach Sonnenauf- und -untergang schalten lässt. Mit dem FritzDECT 210 gibt es auch eine schaltbare Außensteckdose.

Alle Smart-Home-Geräte arbeiten auf Basis des DECT-Bandes. Auch hier hilft also ein DECT-Repeater, wenn das ein oder andere Gerät einmal nicht so reagiert, wie es sollte. Mit einem echten Smart-Home-System sind die AVM-Komponenten aber nicht zu vergleichen. Der Grund: Es gibt schlichtweg zuwenig Möglichkeiten, gegenüber einem System, das nahezu alle Endgeräte im Haushalt schalten kann.

