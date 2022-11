AVM bringt neuen WLAN-Repeater auf den Markt

Der neue FritzRepeater 3000 AX war im Sommer auf der IFA erstmalig zu sehen. AVM hatte den WLAN-Repeater damals vorgestellt und einen Marktstart für September versprochen. Zwei Monate später ist er nun tatsächlich verfügbar. Beim FritzRepeater 3000 AX handelt es sich dabei um einen Triband-Repeater mit Wifi 6. Das heißt, dass er für den Funkverkehr zwischen sich und der FritzBox eine eigene Frequenz benutzt und es so keine Einbußen bei der Performance gibt.

Neuer Repeater füllt Lücke zwischen zwei Repeatern

Der FritzRepeater 3000 AX hat drei Funkeinheiten: eines im 2,4-GHz-Band und zwei weitere im 5-GHz-Band. Die nutzen die insgesamt acht Antennen und erreichen so eine Übertragungsrate von bis zu 4.200 MBit/s. Wie immer handelt es sich dabei um einen Brutto-Wert. Die tatsächliche Netto-Datenrate dürfte bei knapp über 2.000 Mbit/s – also 2 GBit/s – liegen. Das ist mehr, als nahezu jeder Internetanschluss für Privatkunden heute in Deutschland liefert. Mit dem 5-GHz-Backbone-Modul sollen vier parallele Streams möglich sein, was eine stabile Verbindung zum Router garantieren soll. Die beiden Funkmodule für Endgeräte liefern jeweils zwei parallele Streams.

Mittels der zwei LAN-Ports kannst du auch per Kabelverbindung Daten mit Gigabitgeschwindigkeit im Heimnetz verteilen, wenn sie vorher per Funkstrecke vom Router kamen. Ein 2,5 Gbit/s-Port ist jedoch nicht verbaut. Im Zusammenspiel mit einer FritzBox spannt der FritzRepeater 3000 AX dank WLAN Mesh ein nahtloses Heimnetz auf. Mit diesem Netzwerk verliert dein Handy nicht die Verbindung, wenn du durch die Wohnung gehst, sondern verbindet sich nahtlos zum besten WLAN-Sender. Der Repeater funktioniert ohne WLAN-Mesh, aber auch mit anderen Routern. Der durchschnittliche Stromverbrauch liegt bei etwa 11 Watt, was bei einem dauerhaften Betrieb einem Jahresverbrauch von 96 kWh entspricht.

Der neue Repeater füllt eine kleine Lücke zwischen dem bisherigen FritzRepeater 3000 ohne WiFi6 und dem FritzRepeater 6000. Letzterer unterstützt noch höherer Datenraten und verfügt über einen 2,5 Gbit/s-Port. Der 3000er hingegen hat nur WLAN 5 und keinen 2,5 Gbit/s-Port. Mit dem Fritz Repeater 3000 AX bohrt AVM nun also den WiFi-5-Vorgänger auf, aber ohne einen neuen Highend-Router zu schaffen. Die Bauform des FritzRepeater 3000 AX ist identisch zum FritzRepeater 6000: ein aufrecht stehendes Gehäuse. Auch der FritzRepeater 3000 hatte schon diese Bauform.

Die technischen Details des FritzRepeater 3000 AX im Überblick

Triband-Repeater

WiFi 6

Drei Funkeinheiten mit insgesamt acht Antennen: 2x 5 GHz (4×4/2×2) und 1x 2,4 GHz (2×2)

Datenrate von bis zu 4.200 GBit/s brutto im WLAN: 2.400 und 1.200 MBit/s bei 5 GHz sowie 600 MBit/s bei 2,4 GHz

80 MHz Kanalbandbreite, 160 MHz bei 5 GHz wird unterstützt

Dedizierter 5-GHz-Backbone zum Router

2x Gigabit-LAN-Anschluss

Der FritzRepeater 3000 AX ist nun ab kommender Woche zu einem Preis von 189 Euro (UVP) verfügbar.