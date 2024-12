Deutsche Bahn: 820 Bahnhöfe bekommen 2025 dieses Upgrade

Während große Hauptbahnhöfe mit Infoschaltern und unzähligen Displays ausgestattet sind, mangelt es an kleinen Haltepunkten an diesen Annehmlichkeiten. Ab dem kommenden Jahr soll ein Angebot jedoch gleich an über 800 Bahnhöfen zusätzlich ausgebaut werden.

Deutsche Bahn: WLAN für jeden Bahnhof

Mit dem kostenlosen Angebot Wifi@DB bietet die Deutsche Bahn an vielen Bahnhöfen WLAN an. Bisher hat man rund 800 Bahnhöfe damit ausgestattet. Hierbei handelt es sich größtenteils um stark frequentierte Stationen, Umsteigebahnhöfe sowie Neubauten. Jetzt gibt es jedoch gute Nachrichten auch für kleinere Bahnhöfe.

Wie die Deutsche Bahn per Pressemitteilung bekannt gibt, beginnt man 2025 damit, weitere 820 Bahnhöfe mit kostenfreiem WLAN für ihre Kunden auszustatten. Damit verdoppelt sich die Anzahl der Haltepunkte mit Internetzugang. Die technische Ausstattung wird vom deutschen Unternehmen The Cloud Networks durchgeführt und soll bis 2028 dauern. Insgesamt wird man eine Fläche von 75 Fußballfeldern mit kostenfreiem WLAN ausstatten. Eine Liste, welche Bahnhöfe mit WLAN ausgestattet werden, veröffentlicht die Bahn nicht.

WLAN am Bahnhof und im Zug

Das Ausstatten mit WLAN ist Teil des Programms „Zukunftsbahnhof“. Die umgebauten Bahnhöfe sollen eine bessere Aufenthaltsqualität für Reisende bieten. Neben kostenfreiem Internet werden auch Empfangsgebäude und Vorplätze zusammen mit den Städten und Gemeinden ansprechend umgestaltet und auf Anschlussmobilität geachtet. Rund 50 Stationen wurden bereits dementsprechend umgestaltet.

Bei den Zügen der Deutschen Bahn gehört WLAN seit einigen Jahren zur Standard-Ausstattung. Seit 2016 bieten alle ICEs kostenfreies WLAN in der ersten und zweiten Klasse. Bereits 2007 hatte man mit dem Ausbau in den ersten Zügen begonnen. Seit 2019 rüstet die DB auch ihre IC-Züge mit WLAN aus. Hier jedoch nur die zweite Generation mit Doppelstock-Wagen. Die erste Generation erhält kein WLAN mehr und wird in den kommenden Jahren ausgemustert.

Zusammen mit dem WLAN am Bahnhof will man so das „größte WLAN-Netz Deutschlands schaffen“. Loggt sich der Reisende am Bahnhof in das WLAN ein, wechselt das Smartphone später automatisch auf das WLAN des Zuges und anschließend auf das WLAN des Zielbahnhofs. So soll eine durchgehende WLAN-Verbindung sichergestellt werden.