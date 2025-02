Smartphones zu Router: Telekom setzt auf gebrauchte Teile Matthias Wellendorf 3 Minuten

In ausgedienten Smartphone steckt viel funktionsfähige Technik. Die Telekom will diese nicht länger entsorgen, sondern setzt auf eine Weiterverwendung in neuen Geräten. Allerdings werden wohl nur ausgewählte Modelle einer neuen Nutzung zugeführt.