AVM erweitert Angebot für Smart Home: Das ist jetzt möglich

Das FritzDECT 302 ist ein smarter Heizkörperregler. Verbindest du ihn mit einer FritzBox, reguliert er automatisch und präzise die Raumtemperatur. Wie der FritzDECT 301 lässt sich der neue FritzDECT 302 über Funktaster, Smartphone, Tablet, Laptop oder ein DECT-Telefon von AVM steuern. Es verfügt über ein E-Paper-Display mit einer Menü- und vier Funktionstasten. Die drei AA-Batterien im Thermostat soll nach AVM-Angaben mehrere Heizperioden durchhalten, was einem erweiterten Energiekonzept mit neuem Chip geschuldet ist. Auch der Funkstandard DECT ULE trägt seinen Teil dazu bei. Das erste Batterie-Set liegt dem Thermostat bei.

Montieren kannst du das Thermostat du an allen üblichen Heizkörper. Dazu schraubst du einfach das bisherige Thermostat ab und montierst das smarte Thermostat dank der beilegenden Adapter an. Einzige Voraussetzung: Deine FritzBox muss eine DECT-Basis haben, um die Steuerung durchzuführen.

Gegenüber dem FritzDECT 301 hat sich hauptsächlich das Design geändert, aber auch einige kleine Funktionen.

Das sind die Features des FritzDECT 302

Der FritzDECT 302 bringt alle Komfort-Features mit, die bereits vom FritzDECT 301 bekannt sind. Mehrere smarte Heizkörperregler können für hohen Komfort zu einer Gruppe zusammengefasst werden. Mittels adaptivem Heizbeginn ist die Wunschtemperatur zum eingestellten Zeitpunkt erreicht. Dank der integrierten Fenster-auf-Erkennung reguliert der smarte Heizkörperregler bei offenem Fenster die Temperatur automatisch für einen gewünschten Zeitraum herunter. Neu sind zwei Funktionstasten für den Boost und Frostschutz: Kalte Räume lassen sich auf Wunsch mittels Boost-Funktion schnell aufwärmen. Die Frostschutz-Funktion regelt auf Tastendruck die Heizung herunter.

AVM FritzDECT 302

Am FritzDECT 302 können sich Nutzer nun auf dem E-Paper-Display den momentan eingestellten Wochenzeitplan und den Temperaturverlauf anzeigen lassen. Das Display ist in 90-Grad-Schritten drehbar und so immer ablesbar. Die Kindersicherung, die am Gerät per Tastenkombination aktiviert wird, verhindert unbeabsichtigtes Verstellen.

Das neue Heizthermostat ist ab sofort für 69 Euro UVP verfügbar.