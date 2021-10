AVM Fritzbox: Neuer, schneller WLAN-Repeater vorgestellt

Nach dem FritzRepeater 6000 ist der FritzRepeater 1200 AX der zweite Repeater aus dem Hause AVM, der den neuen Funkstandard Wi-Fi 6 unterstützt. Wie auch sein Vorgänger, der FritzRepeater 1200 ist er kaum größer als eine Steckdose und wird in selbige gesteckt. Es gibt kein Kabel, sodass die Positionierung des Repeaters von der Lage deiner Wandsteckdose abhängig ist. Alternativ kannst du ihn aber auch in eine Mehrfachsteckdose samt Verlängerungskabel stecken. Seine Maße: 80 mal 80 mal 38 Millimeter bei 101 Gramm Gewicht.

Mit je zwei Antennen für das 2,4- und 5 GHz-Band erreicht er ein Tempo von bis zu 3.000 Mbit/s brutto. Diese Datenrate wirst du jedoch niemals messen können, da es sich um einen Brutto-Gesamtwert handelt. Er setzt sich zusammen aus der Datenübertragung zu deinem Endgerät und der Verbindung zum Router über beide Frequenzbänder.

FritzRepeater 1200 AX: Anschluss auch per Netzwerkkabel möglich

Wie bei AVM üblich kannst du den neuen Repeater per Tastendruck mit deiner FritzBox verbinden. Idealerweise sollte diese schon Wif-Fi 6 beherrschen. Notwendig ist das aber nicht. Gleiches gilt für deine verwendeten Endgeräte. Alle Geräte, die noch kein Wi-Fi 6 an Bord haben, verbinden sich mit dem besten zur Verfügung stehenden Standard. Ohnehin verbinden sich deine mobilen Endgeräte aufgrund der von AVM verwendeten WLAN-Mesh-Technik immer mit dem WLAN-Zugangspunkt, der für sie am besten ist.

An den neuen Repeater kannst du zusätzlich ein Endgerät per LAN-Kabel anschließen. Das kann ein PC, Fernseher oder ein Switch für weitere Geräte sein. Alternativ kannst du aber auch den WLAN-Repeater per Kabel mit deiner Fritzbox verbinden. Dann kommuniziert er nicht per Funk mit deinem Router, sondern per Kabel, was für einen deutlich besseren Datendurchsatz sorgt.

Der neue Repeater soll schon im November zum Preis von 89 Euro verfügbar sein.