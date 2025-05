Der neue O2-Service soll dafür sorgen, dass all deine Geräte nach einem Wechsel laufen. Das lässt sich leicht sagen, wenn man anschließend zig Einschränkungen und Ausschlüsse in den Fußnoten machen würde. Genau diese fehlen aber im O2-Angebot. Sprich: Einen Kostenlos-Service, wie ihn O2 ab sofort anbietet, hat es unseres Wissens in dieser Form in Deutschland noch nicht gegeben. Und: Er steht sogar Bestandskunden zur Verfügung – zumindest, wenn diese umziehen oder beispielsweise von DSL zu Glasfaser oder Kabel wechseln. Das Angebot gilt unabhängig davon, ob du DSL, Kabel oder Glasfaser buchst und soll den Einstieg ins schnelle Internet so einfach wie möglich machen.

Technik-Support vom Profi – komplett kostenlos

Der neue und kostenlose „O2 Installationsservice“ umfasst die vollständige Einrichtung des Heimnetzwerks durch Fachpersonal. Dabei kannst du dir aussuchen, ob du diesen Service per Videoanruf nutzen möchtest oder ob jemand zu dir nach Hause kommen soll. Der Vor-Ort-Service dürfte dabei für die meisten Nutzer dieses Angebotes sinnvoller sein, denn der Techniker vor Ort nimmt sich deines kompletten Heimnetzes an. Der Leistungsumfang ist ungewöhnlich breit gefasst:

Anschluss und Konfiguration des Internet-Routers – auch bei Fremdgeräten

Einrichtung des WLANs auf allen Endgeräten wie Smartphones, Tablets, Smart-TVs oder Smart-Home-Systemen

Bei Glasfaser: Installation des notwendigen Glasfasermodems (ONT)

Anschluss vorhandener Telefone

WLAN-Optimierung inklusive Beratung zu Repeatern und Mesh-Systemen

Der Kostenlos-Service wird in Zusammenarbeit mit dem Technikdienstleister Helferline angeboten. Er steht allen offen, die einen neuen O2-Home-Tarif buchen, umziehen oder innerhalb des O2-Angebots auf eine andere Technologie wechseln. Einzige Einschränkung: Das Ganze muss binnen vier Wochen erfolgen, nicht erst Monate nach der Schaltung deines Anschlusses.

Deutsche wollen sich nicht mit der Technik beschäftigen

Dass O2 genau mit diesem Angebot ansetzt, ist kein Zufall. Laut einer aktuellen, repräsentativen Umfrage im Auftrag von O2 Telefónica wünschen sich 86 Prozent der Deutschen, dass ihr Internetanschluss so zuverlässig funktioniert wie Strom oder Wasser. Gleichzeitig möchten sich über 70 Prozent der Menschen nicht mit der technischen Einrichtung ihres Heimnetzes beschäftigen. Es soll einfach funktionieren. Selbst jüngere Menschen zeigen hier der Studie zufolge wenig Interesse.

60 Prozent der Befragten haben bereits technische Unterstützung beim Einrichten ihres Internetanschlusses in Anspruch genommen – bisher meist kostenpflichtig. Genau diesen Aufwand will O2 nun ersparen. Und das spart einiges an Geld. Denn üblicherweise sind solche persönlichen Installationsservices vor Ort auf wenige Endgeräte limitiert oder aber sehr teuer. Beides ist bei O2 nicht der Fall. „Wir wollen Verbraucherinnen und Verbrauchern die Sorge vor der Einrichtung ihres Heimnetzwerks und ihrer Geräte nehmen“, erklärt Andreas Laukenmann, Privatkundenvorstand bei O2 Telefónica. Man baue so Wechselhürden ab und mache den Weg frei für schnellere Technologien. Allerdings: Leitungen verlegt der Installationsservice nicht. Und: Er ist auch unabhängig von einem möglichen (Telekom-)Techniker, der zum Schalten und Prüfen der Leitung kommt.

Mit dem kostenlosen Installationsservice will O2 genau hier ansetzen – und sich gleichzeitig klar von anderen großen Festnetzanbietern wie Telekom oder Vodafone abheben, bei denen ähnliche Leistungen oft mit Aufpreis verbunden sind. Viele Verbraucher schrecken vor dem Wechsel der Anschlusstechnologie zurück, damit alles weiterhin wie gehabt funktioniert.

O2 Home Promotion: Rabatte und Kombivorteile

Parallel zur Einführung des neuen Installationsservices hat O2 auch die eigenen Festnetztarife temporär deutlich attraktiver gestaltet: Der Tarif O2 Home L mit 250 Mbit/s kostet in den ersten zehn Monaten nur 19,99 Euro monatlich – ein Rabatt von 25 Euro pro Monat gegenüber dem regulären Preis. Entscheidest du dich für einen Glasfaseranschluss bekommst du sogar bis zu 300 Mbit/s zu diesem Preis sowie 150 Mbit/s im Upstream. Auch die übrigen O2 Home-Tarife erhalten einen Rabatt von 10 Euro pro Monat für denselben Zeitraum. Zudem entfällt die Anschlussgebühr bei allen neuen Verträgen. Wer bereits einen O2-Mobilfunkvertrag hat und diesen mit einem Festnetztarif kombiniert, spart dauerhaft 10 Euro pro Monat durch den sogenannten Kombi-Vorteil.

Diese Preisaktionen gelten sowohl für DSL- als auch für Kabel- und Glasfaseranschlüsse – über Partnerschaften erreicht O2 laut Unternehmensangaben bereits 24 Millionen Haushalte in Deutschland mit Gigabit-Geschwindigkeit. Denn O2 setzt nicht nur auf die Telekom als Lieferant, sondern kann als einziger Anbieter im Markt beispielsweise per Kabel sowohl Vodafone-, als auch Tele Columbus-Leitungen vermarkten. Auch das ist einzigartig.

Mit dem kostenlosen Installationsservice geht O2 ein Problem an, das viele Kunden betrifft, aber bislang selten adressiert wurde: die technische Einstiegshürde beim Wechsel oder beim Umzug. O2 punktet hier mit Komfort und einem echten Zusatznutzen.Ob das Schule macht, bleibt abzuwarten – der Schritt könnte aber durchaus Druck auf andere Anbieter ausüben, vergleichbare Leistungen künftig ebenfalls kostenlos anzubieten. Das könnte der Nachfrage nach Glasfaser-Leitungen einen Vorschub gewähren.