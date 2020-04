Welche FritzBox-Modelle gibt es?

AVM ist mit der FritzBox auf dem Markt, seit es DSL in Deutschland gibt. Über die Jahre hat sich eine schiere Endzahl an Modellen im Handel blicken lassen. Doch auch wenn viele alte Boxen noch im Betrieb sind – als Neuware sind es gar nicht so viele unterschiedliche Geräte. Doch sie haben entscheidende Unterschiede. Dabei geht es nicht nur darum, dass du dich darum kümmern musst, die richtige Anschlussform für deinen Anschluss zu haben. Denn einen Router für VDSL kannst du nicht am Kabelanschluss betreiben und umgekehrt.

Du solltest auch darauf achten, dass der Router deinen Ansprüchen genügt. Zwar sind die FritzBoxen in Sachen Ausstattung meist gut bestückt, doch nur die Premium-Modelle werden Highend-Anwender zufrieden stellen. Ein gravierender Unterschied ist beispielsweise der unterstützte WLAN-Standard.

In unserem Überblick konzentrieren wir uns auf FritzBoxen, die im freien Handel verfügbar sind. Einige wenige Modelle werden auch exklusiv für Provider gebaut.

Welches ist die beste FritzBox für DSL und VDSL?

Als aktuelles Flaggschiff vermarktet AVM die FritzBox 7590, die schnelle Internetverbindungen über WLAN und per kabelgebundenem LAN-Anschluss ermöglicht. Sie funkt sowohl im 2,4- als auch im 5-GHz-Frequenzband und unterstützt neben dem schnellen WLAN-AC-Standard auch Multi-User MIMO.

Dadurch sind im 5-GHz-WLAN-Frequenzband Verbindungen von bis zu 1,7 GBit/s brutto möglich. Im 2,4-GHz-Band kommen noch einmal 800 MBit/s hinzu. Zudem hat der Premium-Router eine DECT-Basisstation an Bord, was ihn im Vergleich zu günstigeren Modellen oder anderen Herstellern aufwertet. Auch auf Anrufbeantworter, Fax-Funktion und einen integrierten Media-Server müssen Nutzer nicht verzichten.

Die FritzBox 7590 sollte für dich auch das Maß der Dinge sein, wenn du einen VDSL-Anschluss mit Supervectoring buchst. Das sind jene DSL-Anschlüsse mit bis zu 250 Mbit/s im Downstream.

Etwas günstiger ist die kleine Schwester, die Fritzbox 7430. Die ist allerdings beim WLAN etwas schwächer aufgestellt und hat auch weniger Anschluss-Möglichkeiten, was ISDN- und Analog-Telefone und USB-Geräte angeht.

ADSL/VDSL WLAN Anschlüsse Telefonie kaufen FritzBox 7590 DSL

VDSL

VDSL Supervectoring Wifi 5

1.733 + 800 Mbit/s brutto

4 x 4 WLAN AC + N mit Multi-User MIMO 4 x Gigabit

2 x USB DECT

1 x ISDN

2 x analog zum Preisvergleich FritzBox 7530 DSL

VDSL

VDSL Supervectoring Wifi 5

866 + 400Mbit/s brutto

4 x 4 WLAN AC + N mit Multi-User MIMO 4 x Gigabit

1 x USB DECT

1 x analog zum Preisvergleich FritzBox 7583 VDSL Supervectoring mit G. fast & Bonding Wifi 5

1.733 + 800 Mbit/s brutto

WLAN ac 4 x Gigabit

2 x USB DECT

2 x ISDN

2 x analog FritzBox 7582 DSL

VDSL Vectoring Wifi 5

1.300 + 450Mbit/s brutto

WLAN ac 4 x Gigabit

2 x USB DECT

2 x analog

Welches ist die beste FritzBox für den Kabelanschluss?

Hat du einen Kabelanschluss gebucht, solltest du auch einen Kabel-Router nutzen. Zwar ist es möglich, eine DSL-Box als reinen Router hinter einem Kabelmodem zu betreiben, doch hast du dann zwei Stromverbraucher.

In der Regel bekommst du deinen Kabelrouter von deinem Provider. Bei Vodafone (ehemals Kabel Deutschland / Unitymedia) wird beispielsweise die FritzBox 6490 Cable als so genannte HomeBox vermarktet. Die Boxen können gegen einen monatlichen Aufpreis gemietet werden, haben dann auch eine auf das jeweilige Netz abgestimmte Software, die der Nutzer nicht selber warten kann. Updates werden direkt durch den Netzbetreiber aufgespielt. Dadurch hast du allerdings selten die aktuellste Version.

Doch dank eines Gesetzes zur Routerfreiheit darfst du bei jedem Anbieter auch einen eigenen Kabelrouter einsetzen. Hier musst du vor allem darauf achten, dass du den richtigen Kabelstandard nutzt. Insbesondere dann, wenn du einen Anschluss mit Gigabit-Datenraten gebucht hast, benötigst du zwingend einen Kabelrouter, der DOCSIS 3.1 verarbeiten kann.

DOCSIS-Standard WLAN Anschlüsse Telefonie FritzBox 6660 Cable DOCSIS 3.1

DOCSIS 3.0 Wifi 6

2.400 + 600 Mbit/s brutto

2 x 2 WLAN AX (Wi-Fi 6) mit Multi-User-MIMO 1 x 2,5 Gigabit-LAN

4 x Gigabit-LAN

1 x USB 2.0 DECT

1 x analog zum Preisvergleich FritzBox 6591 Cable DOCSIS 3.1

DOCSIS 3.0 Wifi 5

1.733 + 800 Mbit/s brutto

4 x 4 WLAN AC + N mit Multi-User-MIMO 4 x Gigabit-LAN

2 x USB 3.0 DECT

1 x ISDN

2 x analog zum Preisvergleich FritzBox 6590 Cable DOCSIS 3.0 Wifi 5

1.733 + 800 Mbit/s brutto

4 x 4 WLAN AC + N mit Multi-User-MIMO 4 x Gigabit-LAN

2 x USB 2.0 DECT

1 x ISDN

2 x analog zum Preisvergleich FritzBox 6490 Cable DOCSIS 3.0 Wifi 5

1.300+ 450 Mbit/s brutto

Dual-WLAN AC + N 4 x Gigabit-LAN

2 x USB 2.0 DECT

1 x ISDN

2 x analog zu Preisvergleich FritzBox 6430 Cable DOCSIS 3.0 Wifi 4

450 Mbit/s brutto

WLAN N 4 x Gigabit-LAN

2 x USB 2.0 DECT

2 x analog zum Preisvergleich

Welches ist die beste FritzBox für einen Glasfaser-Anschluss?

Glasfaser-Anschlüsse sind die modernste Internet-Anschlussart – aber auch noch vergleichsweise selten. Die Glasfaserleitung geht hierbei bis in die Wohnung (FTTH). Wie beim Kabelanschluss bekommen die Kunden in der Regel von ihrem Anbieter einen speziellen Router mitgeliefert. AVM hat hierfür allerdings derzeit nur ein Modell im Angebot: Die FritzBox 5491. Auch beim Glasfaser-Anschluss ist es wichtig, auf den Anschluss-Standard zu achten. Es gibt GPON und AON. Die meisten Anbieter in Deutschland setzen auf GPON.

Festnetz WLAN Anschlüsse Telefonie FritzBox 5490 Glasfaser:

AON-Kompatibilität nach ITU-T G.652 für den aktiven Glasfaseranschluss Wifi 5

1.300 + 4500 Mbit/s brutto 4 x Gigabit-LAN

2 x USB 3.0 DECT

1 x ISDN

2 x analog Hier bestellen FritzBox 5491 Glasfaser:

GPON-Kompatibilität nach ITU G.984 für den passiven Glasfaseranschluss Wifi 5

1.300 + 4500 Mbit/s brutto 4 x Gigabit-LAN

2 x USB 3.0 DECT

1 x ISDN

2 x analog Hier bestellen

Welches ist die beste FritzBox für LTE?

Obwohl AVM einst nur DSL-Router hergestellt hat, haben die Berliner längst auch Router für den Mobilfunk-Standard LTE im Angebot. Generell gibt es zwei Ansatzpunkte mit unterschiedlichen Zielgruppen: Die FritzBox 6890 LTE ist zweifelsohne das Top-Modell. Sie hat den Vorteil, dass sie nicht nur LTE-Verbindungen verarbeiten kann, sondern auch DSL und VDSL – sogar schon mit Supervectoring. So kann bei einem Ausfall der Festnetzleitung direkt per LTE weitergesurft werden. Ein Hybrid-Router ist die FritzBox 6890 LTE jedoch nicht, DSL und LTE werden also nicht gebündelt, also nicht miteinander kombiniert.

Suchst du einen reinen LTE-Router sucht, so gibt es die FritzBox 6820 LTE. Sie eignet sich beispielsweise, um ein LTE-Signal auf Baustellen, Campingplätzen, in Ferienwohnungen oder anderen Orten in ein WLAN-Signal zu wandeln. Allerdings ist sie in ihrem Funktionsumfang ziemlich eingeschränkt – so fehlt ihr beispielsweise das 5-GHz-Band bei WLAN-Verbindungen. Da sie jedoch die einzige reine LTE-FritzBox ist, ist sie automatisch das beste Modell in diesem Segment. Sinnvoller ist es hier aber vermutlich, direkt einen Homespot einzusetzen.

Festnetz Mobilfunk WLAN Anschlüsse Telefonie kaufen FritzBox 6890 LTE DSL

VDSL Supervectoring LTE Cat 6 (bis zu 300 MBit/s)

LTE Band 1, 3, 7, 8, 20, 28, 32

UMTS

Außenantenne möglich Wifi 5

1.733 + 800 Mbit/s brutto 4 x Gigabit-LAN

1 x USB 3.0 DECT

1 x analog zum Preisvergleich FritzBox 6820 LTE - LTE Cat 6 (bis zu 300 MBit/s)

LTE Band 1, 3, 5, 7, 8, 20, 32, 38, 40, 41

UMTS Wifi 4

450 Mbit/s brutto 1 x Gigabit-LAN - zum Preisvergleich

Welche FritzBox gibt es ohne Modem?

Last not least hat AVM auch zwei reine Router ganz ohne Modem an Bord im Angebot. Sie eignen sich beispielsweise, wenn du dein aktuelles Modem weiterhin benutzen möchtest oder du einfach nur einen (zusätzlichen) günstigen WLAN-Router suchst. Denn bis heute haben nicht alle von den Providern angebotenen Modems auch WLAN eingebaut. Ab etwa 50 Euro bekommst du ein WLAN in deine vier Wände.

WLAN Anschlüsse FritzBox 4040 Wifi 5

866 + 400 Mbit/s brutto 4 x Gigabit-LAN

1 x USB 3.0

1 x USB 2.0 zum Preisvergleich FritzBox 4020 Wifi 4

450 Mbit/s brutto 4 x Gigabit-LAN

2 x USB 3.0 zum Preisvergleich