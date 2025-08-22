Stark reduziert: Dieser Airfryer löst ein Problem, das die meisten Hersteller verschweigen

Höher, schneller, weiter – beziehungsweise größer. Das ist auch bei Heißluftfritteusen der Trend. Die Garkörbe sollen idealerweise immerhin Pommes für ganze Kohorten zubereiten. Airfryer gibt es also im Mini- und im Maxi-Format. Wohl kein anderes Küchengerät hat in den vergangenen Monaten und Jahren einen so steilen Siegeszug hingelegt. Bei den technischen Daten tricksen einige Hersteller ziemlich. Aber ein Modell setzt genau an der Stelle an und löst das Problem mit dem Garkorb.
Philips, Ninja, Tefal, Cosori und Co. haben zuletzt vor allem mit „Dual-Zone-Airfryern“ den Markt erobert. Das sind Heißluftfritteusen, mit zwei Garkörben, die dann parallel oder auch verschieden arbeiten. Das hat eine ganze Menge Vorteile – so kann man etwa in Fleisch und Veggie unterscheiden. Oder man hat eben mehrere Möglichkeiten zur parallelen Nutzung. Wenn es mal nicht ganz so viel sein muss, braucht man nur die Hälfte des Geräts, was Energieverbrauch und Material schont.
In den technischen Daten wird das Garkorb-Volumen dann aber trotzdem zusammen angegeben – um halt einen Hingucker-Wert zu schaffen. Die 9-Liter-Fritteuse ist dann eben oft doch nur ein 2-x-4,5-Liter-Gerät. Für Kleinkram wie Pommes oder Gemüse-Allerlei ist das egal. Aber wer ein Schlemmerfilet aufbacken oder eben den eingangs beschriebenen Krustenbraten für die ganze Familie zubereiten will, der hat dann trotz „9-Liter-Versprechen“ aufs falsche Pferd gesetzt.
Ninja-Erfindung: Dieser Airfryer löst das Problem
Vordenker auf dem Gebiet der Airfryer ist mittlerweile Ninja. Und das Unternehmen, das schon mit dem Dual-Korb-Prinzip auf dem Vormarsch war, frisst nun die eigene Revolution auf – und löst das beschriebene Problem kurzerhand selbst.
Die Ninja Foodi FlexDrawer AF500 Heißluftfritteuse setzt nämlich genau da an: Hier misst der Garkorb wahrhaftige 10,4 Liter. Mit dabei ist ein herausnehmbarer(!) Trenner. Das heißt: Das Gerät unterstützt beide Varianten. Getrenntes Garen und die volle Breitseite mit über 10 Litern Fassungsvermögen für den Festtagsbraten.
So schätzt der Hersteller, dass hier sogar ein komplettes 2-kg-Brathähnchen hineinpasst. Alternativ sind es 1,5 Kilogramm Pommes. Der Trenner sorgt nur bei Bedarf für zwei 5,2-Liter-Garkörbe. Aber für das allgemeine Werbeversprechen des energiesparenderen Backofens ist die Foodi FlexDrawer das Gerät, das am nächsten herankommt.
Tipp: Hybrid-Airfryer mit Exklusiv-Rabatt günstiger kaufen
Normalerweise kostet die hybride Heißluftfritteuse – die vermutlich die größte der Welt für den privaten Gebrauch ist – stolze 280 Euro. Amazon hatte das Gerät zuletzt auch für längere Zeit mal im Sonderangebot – für 179 Euro in der exklusiven, kupferfarbenen Variante. Die kostet jetzt aber wieder über 260 Euro.
Günstiger geht’s aber – und das gleich doppelt: Beim Hersteller selbst ist der Riesen-Airfryer nämlich gerade für 160 Euro gelistet – in schlichtem Schwarz-Silber. Und hier greift dann unser Exklusiv-Preis-Trick. Mit dem Gutscheincode INSIDE10, eingegeben im Warenkorb bei Ninja, drückst du den Preis auf nur knapp 144 Euro. Das ist klarer Bestpreis, zumal auch keine Versandkosten mehr hinzukommen. In allen anderen Online-Shops zahlst du mindestens 10 Euro mehr.
