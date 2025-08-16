Achtung, Hype! Der wohl praktischste Ninja Airfryer ist gerade bei Netto am günstigsten

Die Rede ist nicht von einem Airfryer, wie man ihn vielleicht kennt. Also als großes Gerät mit Garkorb oder sogar -körben im Plural, die du herausziehen kannst. Nein, dieser Airfryer wurde vom Weltmarktführer (mittlerweile) einigermaßen neu gedacht.

Ninja Crispi – neuartige Heißluftfritteuse

Anstatt Pommes, Hähnchen, Gemüse und Co. in einer undurchsichtigen Schublade zu garen, bekommst du bei der Ninja CRISPi jetzt zwei Glasbehälter mit je 1,4 und 3,8 Liter Volumen mitgeliefert. Und die eigentliche Heißluftfritteuse wird einfach obendrauf gesetzt. Natürlich hat Ninja hier einen „neuen“ Namen für gefunden – den „PowerPod“.

Damit hast du während des Heißluft-Frittierens einen Rundumblick und siehst sofort, wenn der Inhalt gar ist. Da die ganze Technik im Deckel steckt, nimmt die Ninja CRISPi (mehr zum Gerät erfahren) keinen unnötigen Platz in deiner Küche ein – somit hat sie auch auf einer kleinen Arbeitsfläche genügend Platz. Ein Gittereinsatz sorgt dafür, dass der Inhalt rundherum Heißluft abbekommt. Den sogenannten PowerPod – der die Speisen für dich erhitzt – setzt du einfach auf einen der Behälter und schon kann’s losgehen.

Bestpreis bei Netto: Das kostet der Airfryer jetzt

Recht neu auf dem Markt, aber schon einigermaßen reduziert – derzeit bekommst du die Ninja CRISPi beim Discounter Netto – jedoch nur in dessen Online-Shop – mit ein paar Euro Rabatt. 167,99 Euro stehen auf dem Preisschild. Das sind 12 Euro weniger als Ninja selbst, Amazon und Co. gerade für den neuartigen Airfryer haben wollen. Kleiner, aber feiner Rabatt-Vorsprung also.

Heißluftfritteuse völlig neu gedacht – Ninja CRISPi ab sofort auch in Deutschland erhältlich

Aufmerksame inside digital Leser werden vielleicht noch unseren Exklusiv-Gutschein für den Ninja-Online-Shop im Kopf haben (INSIDE10 gibt hier 10 Prozent auf fast alles). Leider ist die CRISPi noch zu neu. Hier sind Coupon-Rabatte wie unserer derzeit noch ausgenommen – sonst gäbe es hier den Bestpreis durch die Hintertür. Dennoch – bei vielen Produkten im Ninja-Online-Store funktioniert der Gutschein – bei den normalen Airfryern genauso, wie bei der Eismaschine Ninja Creami (Swirl leider ebenfalls ausgenommen).

