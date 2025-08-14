iPhone 16 mit Telekom-Tarif für 29 Euro - so geht's endlich in günstig

Ein aktuelles iPhone und Telekom-Tarif - diese Kombination klingt vor allem teuer. Ist sie auch - normalerweise. Im Shop des Netzbetreibers startest du hier bei 70 Euro monatlich für den kleinsten Tarif. Dass es auch anders geht, zeigt aber dieser Deal.
Angebot zu einem iPhone 16 bei MediaMarkt mit Kenntlichmachung der Angebots-Highlights
iPhone 16 mit Telekom-Tarif - so geht's in günstig
Der Trick liegt darin, einen günstigeren Vertrag zu nehmen, der zwar Telekom-Netz (inkl. 5G-Zugang) beinhaltet, aber in der Geschwindigkeit gedeckelt ist. Das fällt dir im Alltag kaum auf. Macht sich beim Preis aber extrem bemerkbar.

Der 29-Euro-Deal bei MediaMarkt

Und so einen Tarif-Deal mit iPhone 16 (Basis-Version, 128 GB) gibt es gerade bei MediaMarkt. Du zahlst 29 Euro einmalig fürs Handy und dann nochmal 29,99 Euro pro Monat für Tarifnutzung und Abschlag.

Der Tarif ist dann der von Freenet herausgegebene „Telekom Allnet Flat 30 GB Aktion“. Hier gibt’s 30 GB 5G-Datenvolumen (50 MBit/s Downloadgeschwindigkeit), eine Allnet-Flat und diese Zusatz-Boni:

  • 50 Euro Wechselbonus bei Rufnummernmitnahme
  • 50 GB Datendepot
  • Original 20W Apple-Ladegerät (fehlt im Standard-Lieferumfang des iPhones)

Das macht das Angebot ziemlich rund und empfehlenswert. Gerade, weil eben keine große Kostenposition darinsteckt. Zu beachten ist, dass noch Versandkosten (5,95 Euro) und Anschlusspreis (39,99 Euro) erhoben werden. Alleine durch den Wechselbonus wird das aber schon wieder reingeholt.

Angebot jetzt sichern

Knapp unter 800 Euro Gesamtkosten – Boni und iPhone holen es alleine wieder raus

Auf der Ausgabenseite stehen bei diesem Deal über zwei Jahre gesehen 794,70 Euro. Auf der Habenseite stehen die 50 Euro Wechselbonus und eben das iPhone (derzeit bei Netto für ca. 740 Euro günstigstenfalls im Angebot). Zusätzlich natürlich der Tarif (SIM-only kostet der bei Freenet gerade 16,99 Euro pro Monat). Ziehen wir nur die beiden faktischen Werte (Bonus + iPhone) von den Kosten ab, landen wir bei noch 6,70 Euro für den Rest. Über zwei Jahre gesehen zahlst du für den Telekom-Tarif somit effektiv nur noch 28 Cent pro Monat.

Das Angebot ist Teil der Geburtstags-Aktion im MediaMarkt-Tarife-Shop und läuft bis zum 25. August.

Zum Angebot!

