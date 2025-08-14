Genau eben jene 75 GB sicherst du dir in der Tarifwelt von MediaMarkt jetzt tatsächlich für nur 9,99 Euro im Monat. Weitere Kosten kommen lediglich in Form von 5,95 Euro für den Versand der SIM-Karte dazu, eine Anschlussgebühr gibt es nicht. Der Tarif kann sich preislich also auf jeden Fall sehen lassen.

Tarif mit 75 GB, Allnet-Flat und mehr – schon für nur 9,99 Euro

Grund für das waschechte Tarif-Schnäppchen ist die aktuell laufende Geburtstagsaktion in der MediaMarkt-Tarifwelt (mehr Infos dazu liest du hier). Hierbei gibt es vor allem viele attraktive Tarif-Bundles, aber halt auch diesen SIMonly-Kracher.

Alle Tarif-Infos auf einem Blick:

75 GB 5G-Datenvolumen im O2-Netz (50 MBit/s)

Allnet-Flat für Telefonie und SMS

EU-Roaming

24 Monate Mindestlaufzeit

kein Anschlusspreis & einmalig 5,95 Euro Versandkosten für die SIM-Karte

Jetzt für nur 9,99 Euro im Monat

Wichtig zu beachten: Ab dem 25. Monat steigen die monatlichen Kosten dann allerdings von 9,99 auf 11,99 Euro. Das ist immer noch ziemlich günstig, aber eben nicht mehr ganz so genial. Zu diesem Zeitpunkt kannst du dann aber natürlich easy kündigen und dich nach einem neuen Tarif-Schnäppchen umschauen.

Wer noch mehr GB möchte, kann sich auch mal diesen 100-GB-Tarif im Vodafone-Netz für 14,99 Euro genauer ansehen. Besonders cool hier: Du kannst dir nach Vertragsabschluss 100 Euro als Cashback sichern und die Kosten so noch mehr drücken.

Der Deal-Newsletter von inside digital: Hiermit verpasst du kein Schnäppchen mehr! Wir liefern dir mit unserem neuen Deal-Newsletter jede Woche aufs neue die besten Angebote direkt in dein Postfach. inside digital DEALS Die besten Technik-Deals auf einen Blick – so sparst du clever! Jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten sowie insbesondere zur E-Mail-Nutzung.