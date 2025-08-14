Nur wenige Tage zu haben: Was dir dieser 5G-Tarif für unter 10 Euro bietet, ist beachtlich

Profilbild von Cedric Litzki Cedric Litzki
2 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Wer für seinen Mobilfunkvertrag nicht viel Geld ausgeben möchte, ist hier genau richtig. Denn was dir bei diesem neuen Angebot im O2-Netz für unter 10 Euro alles geboten wird, ist echt beachtlich. Wie klingen etwa 75 GB für dich?
Smartphone mit einem Tarif-Angebot auf dem Bildschirm
Top-Deal: 5G-Tarif mit 75 GB für nur 9,99 EuroBildquelle: inside digital
  • Teilen

Genau eben jene 75 GB sicherst du dir in der Tarifwelt von MediaMarkt jetzt tatsächlich für nur 9,99 Euro im Monat. Weitere Kosten kommen lediglich in Form von 5,95 Euro für den Versand der SIM-Karte dazu, eine Anschlussgebühr gibt es nicht. Der Tarif kann sich preislich also auf jeden Fall sehen lassen.

Tarif mit 75 GB, Allnet-Flat und mehr – schon für nur 9,99 Euro

Grund für das waschechte Tarif-Schnäppchen ist die aktuell laufende Geburtstagsaktion in der MediaMarkt-Tarifwelt (mehr Infos dazu liest du hier). Hierbei gibt es vor allem viele attraktive Tarif-Bundles, aber halt auch diesen SIMonly-Kracher.

Alle Tarif-Infos auf einem Blick:

  • 75 GB 5G-Datenvolumen im O2-Netz (50 MBit/s)
  • Allnet-Flat für Telefonie und SMS
  • EU-Roaming
  • 24 Monate Mindestlaufzeit
  • kein Anschlusspreis & einmalig 5,95 Euro Versandkosten für die SIM-Karte
  • Jetzt für nur 9,99 Euro im Monat

Wichtig zu beachten: Ab dem 25. Monat steigen die monatlichen Kosten dann allerdings von 9,99 auf 11,99 Euro. Das ist immer noch ziemlich günstig, aber eben nicht mehr ganz so genial. Zu diesem Zeitpunkt kannst du dann aber natürlich easy kündigen und dich nach einem neuen Tarif-Schnäppchen umschauen.

Wer noch mehr GB möchte, kann sich auch mal diesen 100-GB-Tarif im Vodafone-Netz für 14,99 Euro genauer ansehen. Besonders cool hier: Du kannst dir nach Vertragsabschluss 100 Euro als Cashback sichern und die Kosten so noch mehr drücken.

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über unsere Links

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

Burnhard-Grills im Sommer Sale
Outdoor
Großer Grill-Shop feiert Sommer-Sale: Jetzt 20 Prozent Rabatt auf diese Gasgrills!
Besser als die meisten Laptops Dieser Mini-PC bietet viel für kleines Geld
PC
Mit einem Klick 150 Euro sparen: Genialer Mini-PC bei Amazon im Angebot
Angebot zu einem iPhone 16 bei MediaMarkt mit Kenntlichmachung der Angebots-Highlights
iPhone
iPhone 16 mit Telekom-Tarif für 29 Euro - so geht's endlich in günstig
Media Markt
Ultimativer Abverkauf: Galaxy S25 kostet jetzt nur noch so viel wie ein Mittelklasse-Handy
Oberklasse-Smartphones
Nicht das Pixel 9a - das echte Pixel 9 kostet gerade nur 15 Euro pro Monat
Amazon
Jetzt 100 Euro günstiger & ohne Abo: Diese Überwachungskamera schreckt Einbrecher ab
Nintendo
Knallerangebot: Hol dir die Nintendo Switch 2 zum 5G-Tarif!
Amazon
Pflicht im Auto: Dieses 10 Euro Amazon-Produkt braucht jeder
Lidl
Lidl startet Sommer-Sale: Unzählige Produkte fliegen mit heftigen Rabatten aus dem Lager