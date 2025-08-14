Genau eben jene 75 GB sicherst du dir in der Tarifwelt von MediaMarkt jetzt tatsächlich für nur 9,99 Euro im Monat. Weitere Kosten kommen lediglich in Form von 5,95 Euro für den Versand der SIM-Karte dazu, eine Anschlussgebühr gibt es nicht. Der Tarif kann sich preislich also auf jeden Fall sehen lassen.
Tarif mit 75 GB, Allnet-Flat und mehr – schon für nur 9,99 Euro
Grund für das waschechte Tarif-Schnäppchen ist die aktuell laufende Geburtstagsaktion in der MediaMarkt-Tarifwelt (mehr Infos dazu liest du hier). Hierbei gibt es vor allem viele attraktive Tarif-Bundles, aber halt auch diesen SIMonly-Kracher.
Alle Tarif-Infos auf einem Blick:
- 75 GB 5G-Datenvolumen im O2-Netz (50 MBit/s)
- Allnet-Flat für Telefonie und SMS
- EU-Roaming
- 24 Monate Mindestlaufzeit
- kein Anschlusspreis & einmalig 5,95 Euro Versandkosten für die SIM-Karte
- Jetzt für nur 9,99 Euro im Monat
Wichtig zu beachten: Ab dem 25. Monat steigen die monatlichen Kosten dann allerdings von 9,99 auf 11,99 Euro. Das ist immer noch ziemlich günstig, aber eben nicht mehr ganz so genial. Zu diesem Zeitpunkt kannst du dann aber natürlich easy kündigen und dich nach einem neuen Tarif-Schnäppchen umschauen.
Wer noch mehr GB möchte, kann sich auch mal diesen 100-GB-Tarif im Vodafone-Netz für 14,99 Euro genauer ansehen. Besonders cool hier: Du kannst dir nach Vertragsabschluss 100 Euro als Cashback sichern und die Kosten so noch mehr drücken.
