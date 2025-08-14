Jetzt 100 Euro günstiger & ohne Abo: Diese Überwachungskamera schreckt Einbrecher ab

Eine Überwachungskamera soll primär eines tun: Dein Grundstück überwachen. Wenn sie dann noch potenzielle Einbrecher automatisch in die Flucht jagt, ist das so ziemlich das Best-Case-Szenario. Ein solches Modell gibt’s nicht? Doch – und zwar von Botslab. Wir haben uns das Gerät genauer angesehen.

Überwachungskamera 25 Prozent Rabatt bei Amazon erhältlich

Bevor wir das Gerät genauer unter die Lupe nehmen, pflücken wir erst mal den Preis auseinander. Amazon schreibt für einen Doppelpack der Kameras einen UVP von 399,99 Euro aus. Aktuell kannst du aber noch einen 80-Euro-Coupon auf der Produktseite aktivieren, sodass der Preis auf 319,99 Euro runterrutscht. Bis zum 24. August sparst du mit dem Code CJ8TV4FH noch mal 20 Euro, womit wir letztlich bei 299,99 Euro landen.

So sehen die Überwachungskameras aus

Für das Geld bekommst du direkt zwei der 4K-Überwachungskameras und die zugehörige Home Base. Sie eignen sich für den Außenbereich und kommen praktischerweise direkt mit Solarpaneelen, sodass sie nicht auf eine externe Stromversorgung angewiesen sind.

Die Kameras sind obenrein recht schick von der Farbgebung und Verarbeitung. Nachweislich bringt alleine das Anbringen solcher Security-Geräte schon was. Potenzielle (Gelegenheits-)Einbrecher werden rein von der Existenz der Kameras abgeschreckt. Hier bekommst du Exemplare, die diesen Effekt ausspielen, gleichzeitig aber hochfunktional und hübsch anzusehen sind.

Die Kameras im Detail

Da du hier gleich zwei Kameras bekommst, kannst du sie strategisch so positionieren, dass sie dein ganzes Grundstück überblicken können. Dank der Solarpaneele bleibst du bei der Installation maximal flexibel. Sollte mal keine Sonne scheinen, greifen die Geräte auf den integrierten Akku mit einer Kapazität von 10.000 Milliamperestunden zurück. Die Kameras sind um 360 Grad dreh- und schwenkbar und garantieren so Aufnahmen ohne tote Winkel. Aufgrund der Farbnachtsicht entgehen dir auch im Dunklen keine Details. In der Botslab-App kannst du die zwei verschiedenen Zonen gleichzeitig beobachten, was die Bedienung deutlich vereinfacht.

Eine integrierte künstliche Intelligenz analysiert jedes Szenario in Echtzeit und gibt in verdächtigen Situationen selbstständig Warnungen (auf Englisch) aus, um ungebetene Gäste direkt zu verscheuchen. Auf Wunsch verfolgen die Kameras auch Bewegungen von Fußgängern, Haustieren oder Fahrzeugen.

Die Überwachungskameras analysieren die Szene und schicken eine Warnung

Außerdem informieren sie dich in detailreichen Push-Benachrichtigungen (auch nur auf Englisch) über das Geschehen, sodass du immer bestens Bescheid weißt, ohne direkt die App öffnen zu müssen. In der mitgelieferten Home Base mit 32 Gigabyte lokalem Speicher werden alle Aufnahmen automatisch für zwei Monate gespeichert, ohne dass Abogebühren für dich anfallen. Du kannst den Speicher auf bis zu 16 Terabyte erweitern.

Für 299,99 Euro bekommst du hier also ein umfangreiches Sicherheitspaket für dein Zuhause, das alles im Blick hat, ohne dass du dich um etwas kümmern müsstest. Das Angebot zu den Überwachungskameras gilt nur noch bis zum 24. August, bei Interesse solltest du also schnell zuschlagen.

