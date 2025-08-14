Amazon räumt die Regale: Top-Gadgets heute ordentlich reduziert (14.08.)

Profilbild von Lisa Krüger Lisa Krüger
2 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Amazon lockt mit satten Rabatten auf eine bunte Auswahl an beliebten Produkten. Küchenhelfer, Reise-Accessoires oder smarte Technik – hier kannst du dir praktische Alltagsbegleiter zum kleinen Preis sichern und dabei ordentlich sparen.
Deals vom Donnerstag
Die Amazon-Deals vom DonnerstagBildquelle: inside digital
  • Teilen

Manchmal sind es die kleinen Helfer, die den Alltag spürbar leichter machen – und heute (14.08.) bekommst du sie bei Amazon zu Preisen, bei denen man kaum widerstehen kann. Von einem leistungsstarken Philips-Smoothiemixer, der dir frische Drinks in Sekunden zaubert, bis hin zu cleveren Packwürfeln für Ordnung im Koffer: Die heutigen Angebote sind prall gefüllt mit nützlichen Gadgets, die nicht nur praktisch, sondern auch ordentlich reduziert sind.

Die besten Amazon-Deals am Donnerstag

  • Amazon bietet dir einen Doppelpack Micro SD-Karten für 15,99 Euro an. Gegenüber dem UVP von 19,99 Euro sparst du dir also 20 Prozent. Die Speicherkarten haben eine Kapazität von jeweils 128 Gigabyte und eignen sich für Kameras und Smartphones gleichermaßen. Sie werden mit einem Adapter geliefert, der die Kompatibilität erweitern soll. Hier geht’s zum Angebot.
  • Eine elektrische Fliegenklatsche hält dir an langen Abenden im Freien die lästigen Stechmücken vom Hals. Die Klatsche kann dank ihres Standfußes frei stehen und lockt im Auto-Modus die Mücken an. Mit einer Spannung von 4.000 V macht sie ihnen dann den Gar aus. Du kannst sie auch im Innenbereich verwenden. Statt 25,99 Euro kostet sie dich jetzt nur noch 18,04 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • In deinem Koffer oder Rucksack herrscht jeden Urlaub das blanke Chaos? Dann lohnt es sich, in solche Packwürfel zu investieren. Amazon bietet dir vier Würfel in unterschiedlichen Größen an, in die du Unterwäsche, Hosen und Oberteile getrennt voneinander einpacken kannst. Das 4er-Set kostet dich jetzt 14,91 Euro statt 20,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Gute Nachrichten für alle Smoothie-Fans: Der Philips Standmixer inklusive Blend-and-go-Behälter ist gerade mit einem Rabatt von 30 Prozent bei Amazon zu haben. Mit einer Leistung von 1.200 Watt verwandelt er Eis, gefrorenes und harte Zutaten in eine cremige Masse. Alle Einzelteile kannst du nach der Benutzung in der Spülmaschine reinigen. Für 69,98 Euro (statt 99,99 Euro) gehört er dir. Hier geht’s zum Angebot.

Morgen wartet schon das nächste Angebot

Noch nicht das Richtige gefunden? Dann bleib dran, unsere Deal-Rubrik von inside-digital wird täglich aktualisiert und hält jede Menge Highlights für dich bereit.

Brandaktuelle Deals vom Freitag
Brandaktuelle Deals vom Mittwoch

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über unsere Links

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

Irre günstiger Mähroboter jetzt bei Lidl
Lidl
Lidl: Verkauft der Discounter hier den günstigsten Mähroboter Deutschlands?!
Balkonkraftwerk hängt an einem Balkon
Strom und Energie
Balkonkraftwerk mit "Made-in-Germany"-Komponenten: Sofort lieferbar & ohne lange Wartezeit
VW ID7 Leasing-Tipp
E-Mobilität
Endlich ein E-Kombi: VWs bestes Elektroauto im Leasing für weit unter 500 Euro
Urlaub & Reisen
Ja, die Farbe ist wild, aber – wer noch einen neuen Reisekoffer sucht, muss bei diesem Angebot zuschlagen
Tarife
Nur noch wenige Tage: O2 macht Unlimited-Tarif endlich günstig!
Media Markt
LG Soundbar mit 75 Prozent Rabatt: MediaMarkt sprengt die Preisgrenzen
Amazon
Amazon lockt heute (13.08.) mit Rabatten auf beliebte Technik-Produkte
Gaming
Kurz vor der Gamescom: MediaMarkt reduziert Gaming-Headsets von Top-Hersteller drastisch
Virtual Reality VR
Meta Quest für nur 13 Euro?! Krasser VR-Deal bei O2 aufgetaucht