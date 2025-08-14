Amazon räumt die Regale: Top-Gadgets heute ordentlich reduziert (14.08.)

Manchmal sind es die kleinen Helfer, die den Alltag spürbar leichter machen – und heute (14.08.) bekommst du sie bei Amazon zu Preisen, bei denen man kaum widerstehen kann. Von einem leistungsstarken Philips-Smoothiemixer, der dir frische Drinks in Sekunden zaubert, bis hin zu cleveren Packwürfeln für Ordnung im Koffer: Die heutigen Angebote sind prall gefüllt mit nützlichen Gadgets, die nicht nur praktisch, sondern auch ordentlich reduziert sind.

Die besten Amazon-Deals am Donnerstag

Amazon bietet dir einen Doppelpack Micro SD-Karten für 15,99 Euro an. Gegenüber dem UVP von 19,99 Euro sparst du dir also 20 Prozent. Die Speicherkarten haben eine Kapazität von jeweils 128 Gigabyte und eignen sich für Kameras und Smartphones gleichermaßen. Sie werden mit einem Adapter geliefert, der die Kompatibilität erweitern soll. Hier geht’s zum Angebot.

Eine elektrische Fliegenklatsche hält dir an langen Abenden im Freien die lästigen Stechmücken vom Hals. Die Klatsche kann dank ihres Standfußes frei stehen und lockt im Auto-Modus die Mücken an. Mit einer Spannung von 4.000 V macht sie ihnen dann den Gar aus. Du kannst sie auch im Innenbereich verwenden. Statt 25,99 Euro kostet sie dich jetzt nur noch 18,04 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

In deinem Koffer oder Rucksack herrscht jeden Urlaub das blanke Chaos? Dann lohnt es sich, in solche Packwürfel zu investieren. Amazon bietet dir vier Würfel in unterschiedlichen Größen an, in die du Unterwäsche, Hosen und Oberteile getrennt voneinander einpacken kannst. Das 4er-Set kostet dich jetzt 14,91 Euro statt 20,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Gute Nachrichten für alle Smoothie-Fans: Der Philips Standmixer inklusive Blend-and-go-Behälter ist gerade mit einem Rabatt von 30 Prozent bei Amazon zu haben. Mit einer Leistung von 1.200 Watt verwandelt er Eis, gefrorenes und harte Zutaten in eine cremige Masse. Alle Einzelteile kannst du nach der Benutzung in der Spülmaschine reinigen. Für 69,98 Euro (statt 99,99 Euro) gehört er dir. Hier geht’s zum Angebot.

Morgen wartet schon das nächste Angebot

Noch nicht das Richtige gefunden? Dann bleib dran, unsere Deal-Rubrik von inside-digital wird täglich aktualisiert und hält jede Menge Highlights für dich bereit.

→ Brandaktuelle Deals vom Freitag

← Brandaktuelle Deals vom Mittwoch