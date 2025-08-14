Die Konsole steht schon länger ganz oben auf deiner Wunschliste, aber der stattliche Preis von 469,99 Euro hat dir bisher die Laune verdorben? Dann kannst du jetzt jubeln: Bei Gomibo gibt’s nicht nur einen soliden Vodafone-Tarif, sondern die Switch 2 direkt dazu. Klingt fast zu gut, um wahr zu sein? Wir haben den Deal für dich genauer unter die Lupe genommen.

Vodafone Smart Entry – Das Herzstück des Angebots

Um dir die Switch 2 unter den Nagel zu reißen, musst du bei Gomibo den Vodafone Smart Entry Tarif abschließen. Dieser kommt mit einer Vertragsbindung über zwei Jahre daher und liefert dir 20 GB im 5G-Netz des Anbieters. Dort bist du mit einer Geschwindigkeit von bis zu 300 Megabytes pro Sekunde unterwegs, wodurch du problemlos mit deiner brandneuen Switch 2 auch von unterwegs aus online Games zocken kannst. Praktisch: Du sparst dir den Umweg über Drittanbieter wie Otelo und buchst dich direkt beim Provider ein.

Monatlich zahlst du dafür 29,99 Euro – übrigens auch ohne Switch 2. Eine einmalige Anschlussgebühr von 39,99 Euro und 2,95 Euro kommen noch für den Versand obendrauf. Als Dankeschön gibt’s hier jetzt noch die Nintendo Switch 2 im Wert von 469,99 Euro (zum Preisvergleich) obendrauf. Ob sich das lohnt? Wir rechnen nach.

Lohnt sich der Nintendo Switch 2 Deal?

Während der Laufzeit über 24 Monate zahlst du insgesamt 759,75 Euro. Diesen Gesamtpreis kannst du jetzt aber noch mal um 100 Euro drücken, wenn du deine Rufnummer zu Vodafone mitnimmst. Dank des Wechselbonus landen wir somit bei 659,75 Euro. Abzüglich der Gerätekosten für die Nintendo Switch 2 ergeben sich Effektivkosten von 7,90 Euro für den Tarif im Monat. Für einen Vertrag, der dich ohne Umwege direkt ins Vodafone-Netz bringt, ist das mehr als fair.

Du zahlst zwar rund 190 Euro mehr, als wenn du die Switch 2 einzeln kaufen würdest und bekommst die Nintendo-Konsole dadurch faktisch nicht „geschenkt“, allerdings kassierst du dafür auch einen 5G-Tarif und musst keine große Summe auf einmal bezahlen. Ohne Konsolen-Extra kostet der Tarif zudem ebenfalls 29,99 Euro, einen versteckten Aufpreis gibt es somit ebenfalls nicht.

Wenn du nur an der Switch 2 interessiert bist, lohnt es sich trotzdem gegebenenfalls mehr, auf ein separates Angebot zu warten. Falls du die Konsole gar nicht unbedingt brauchst, kannst du sie auch einfach verkaufen – dadurch lohnt sich das Angebot natürlich noch mehr. Wenn du allerdings ohnehin auf der Suche nach einem neuen Mobilfunkvertrag bist oder du hohe Einmalkosten umgehen möchtest, könnte dies das richtige Angebot für dich sein.

