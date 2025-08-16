MediaMarkt haut Smartphones mit Tarifen billiger raus als ohne!

Oftmals ist es bei den Angeboten so, dass hier Tarifpreise erreicht werden, die über die obligatorischen 24 Monate Mindestvertragslaufzeit dann günstiger sind, als wenn man das Handy so im Markt kaufen würde. Erstes Beispiel: Galaxy S25.

S25 – Galaxy-Flaggschiff mit negativem Effektivpreis + Geschenk

Samsung Galaxy S25 (128 GB) einmalig 29 Euro + 5,95 Euro Versand + Samsung Galaxy Fit3 Fitnesstracker geschenkt

Vodafone Allnet-Flat mit 20 GB monatlich 19,99 Euro einmalig 39,99 Euro + 50 Euro Wechselbonus bei Rufnummernmitnahme

Wir sprechen also von einem echten Galaxy S25 Schnäppchen, das unter 20 Euro pro Monat kostet, einen guten 5G-Vertrag (Freenet mit Vodafone-Netz und 20 GB) beinhaltet und mit Boni wie dem geschenkten Samsung-Fitnesstracker und dem Rufnummernmitnahme-Bonus aufwartet.

Alles zusammen genommen zahlst du über die zwei Jahre nach Abzug des Bonus unter dem Strich 504,70 Euro. Der Tracker, den es dazugibt, würde auf dem freien Markt gerade 33 Euro kosten, das S25 mindestens 550 Euro. Und an der Stelle können wir fast aufhören zu quatschen. Der Deal ist brandheiß, kostet mit Vertrag weniger als ohne, was unter Schnäppchenjägern gern mit einem negativen Effektivpreis untermauert wird: hier – 3,26 Euro pro Monat.

Ein Tarif mit 20-Euro-Grundgebühr und dann noch ein, zwei Boni? Das gibt’s eigentlich eher zu älteren Modellen oder Einstiegsklassen wie Pixel-A oder Galaxy A56. Zu einem Galaxy S – und dann noch dem aus der aktuellsten Serie – das ist ein echter Schnäppchen-Kracher!

Google Pixel 9 – 165 Euro günstiger als im Solo-Kauf

Nein, hier hat sich kein kleines a am Modellnamen versteckt. Es ist tatsächlich das „richtige“, also vollwertige Google Pixel 9, das hier für 15 Euro im Vertrag verkauft wird. Der bietet überdies dann 20 GB Datenvolumen im Vodafone-Netz.

Das Angebot klingt verlockend – doch was zahlst du wirklich? Neben den 14,99 Euro pro Monat fallen einmalig 29 Euro für das Smartphone an. Zusätzlich kommen ein Anschlusspreis von 39,99 Euro und 5,95 Euro Versandkosten hinzu. Entscheidest du dich für den Anbieterwechsel, wird dir ein Bonus in Höhe von 50 Euro gutgeschrieben. So holst du dir einen Großteil der Einmalkosten gleich wieder zurück.

Aber rechnet sich der Deal für das Google Pixel 9 überhaupt? Über die gesamte Laufzeit zahlst du lediglich 384,70 Euro für Smartphone und Tarif (Wechselbonus schon abgezogen). Für ein aktuelles High-End-Gerät ist das ein bemerkenswert niedriger Preis – insbesondere dann, wenn du ohnehin einen neuen 5G-Vertrag brauchst. Im Vergleich zum regulären Verkaufspreis (derzeit 550 Euro Minimum) sparst du mehr als 165 Euro – ohne gebrauchte Geräte in Betracht zu ziehen. Und dann kommen die Gratis-In-Ears ja erst noch obendrauf.

Im Telekom-Netz – iPhone 16 radikal günstig

Und auch hier hat sich kein kleines e hinter der iPhone-Zahl versteckt. Es ist also die Rede vom – noch – aktuellen Apple-Smartphone. Eigentlich eine Sache für 40-, 50- oder gar 60-Euro-Verträge. Aber es geht auch anders. Für unter 30 Euro.

Du zahlst bei MediaMarkt gerade 29 Euro einmalig fürs Handy und dann nochmal 29,99 Euro pro Monat für Tarifnutzung und Abschlag. Der Tarif ist dann der von Freenet herausgegebene „Telekom Allnet Flat 30 GB Aktion“. Hier gibt’s 30 GB 5G-Datenvolumen (50 MBit/s Downloadgeschwindigkeit), eine Allnet-Flat und diese Zusatz-Boni:

50 Euro Wechselbonus bei Rufnummernmitnahme

50 GB Datendepot

Original 20W Apple-Ladegerät (fehlt im Standard-Lieferumfang des iPhones)

Das macht das Angebot ziemlich rund und empfehlenswert. Gerade, weil eben keine große Kostenposition darin steckt. Zu beachten ist, dass noch Versandkosten (5,95 Euro) und Anschlusspreis (39,99 Euro) erhoben werden. Alleine durch den Wechselbonus wird das aber schon wieder reingeholt.

Auf der Ausgabenseite stehen bei diesem Deal über zwei Jahre gesehen 794,70 Euro. Auf der Habenseite stehen die 50 Euro Wechselbonus und eben das iPhone (derzeit bei Netto für ca. 740 Euro günstigstenfalls im Angebot, mittlerweile aber leider ausverkauft). Zusätzlich natürlich der Tarif (SIM-only kostet der bei Freenet gerade 16,99 Euro pro Monat). Ziehen wir nur die beiden faktischen Werte (Bonus + iPhone) von den Kosten ab, landen wir bei noch 6,70 Euro für den Rest. Über zwei Jahre gesehen zahlst du für den Telekom-Tarif somit effektiv nur noch 28 Cent pro Monat.

SIM-only – 75-GB-Kracher für unter 10 Euro

Und auch, wenn du kein Smartphone dazu brauchst oder willst, gibt es ein Mobilfunk-Schnäppchen in der Geburtstags-Aktion, das seinen Namen verdient:

Alle Tarif-Infos auf einem Blick:

75 GB 5G-Datenvolumen im O2-Netz (50 MBit/s)

Allnet-Flat für Telefonie und SMS

EU-Roaming

24 Monate Mindestlaufzeit

kein Anschlusspreis & einmalig 5,95 Euro Versandkosten für die SIM-Karte

Jetzt für nur 9,99 Euro im Monat

Wichtig zu beachten: Ab dem 25. Monat steigen die monatlichen Kosten dann allerdings von 9,99 auf 11,99 Euro. Das ist immer noch ziemlich günstig, aber eben nicht mehr ganz so genial. Zu diesem Zeitpunkt kannst du dann aber natürlich easy kündigen und dich nach einem neuen Tarif-Schnäppchen umschauen.

Diese und noch einige weitere Angebote laufen im Mobilfunk-Bereich von mediamarkt.de noch bis zum 25. August. Viele der echten Top-Deals (die wir hier im Artikel vorgestellt haben) dürften aber auch schon vorher ausverkauft sein.

