Lidl zündet Preiskracher: 4K-UHD-Fernseher für unter 200 Euro

Nachdem bekannt geworden ist, dass der Onlineshop von Aldi zum 30. September schließen wird, rücken Schnäppchen-Angebote aus dem Webshop von Lidl noch stärker in den Fokus. Und aktuell kannst du bei Lidl einen Flachbildfernseher zum absoluten Discountpreis abstauben. Das Sharp TV 43GM6245E kostet normalerweise knapp 500 Euro, steht jetzt aber mit satten 60 Prozent Rabatt auf den unverbindlichen Verkaufspreis (UVP) zur Verfügung. Ein Angebot, das man sich auf jeden Fall genauer anschauen sollte, wenn man darüber nachdenkt, sich einen Fernseher mit einer Bildschirmdiagonale von 43 Zoll (ca. 109 cm) zuzulegen.

Lidl: Sharp-Fernseher zum Kracherpreis kaufen

Der Sharp-Fernseher bietet eine Ultra-HD-Auflösung (3.840 x 2.160 Pixel) und ist wie alle modernen TV-Geräte mit einem Triple-HD-Tuner für den Empfang über Satellit, Kabel und Zimmerantenne (DVB-S, DVB-C, DVB-T) ausgestattet. Heißt: Du benötigst keinen zusätzlichen Receiver, um mit dem Fernseher dein TV-Signal zu empfangen. Ergänzend dazu sind natürlich verschiedene Apps vorinstalliert, um per Streaming über das Internet deine Lieblingsinhalte zu nutzen. Etwa YouTube, Netflix, Prime Video oder Disney+. Dafür ist dieses TV-Modell nicht nur mit einem LAN-Anschluss, sondern auch mit einer WLAN-Schnittstelle ausgestattet.

An weiteren Extras stehen eine Sprachsteuerung, Bluetooth und verschiedene Technologien zur Bild- und Ton-Optimierung bereit. Etwa Dolby Vision für HDR-Inhalte und Dolby Atmos für Surround-Sound über die 2 x 12 Watt starken Lautsprecher aus dem Hause Harman Kardon. Mit den Soundspezialisten wurde ein Zwei-Wege-Audio-System mit Tief-Mitteltönern und separaten Hochtönern für extra-klaren Klang implementiert. Drei HDMI-Schnittstellen und zwei USB-Ports runden das Angebot bei diesem rahmenlosen UHD-Fernseher ab.

Was kostet das TV-Schnäppchen?

Bleibt natürlich noch eine Frage: Was kostet der Sharp 43GM6245E eigentlich? Wie eingangs erwähnt: Normalerweise werden rund 500 Euro fällig. Doch Lidl stellt den Fernseher jetzt für schlappe 199 Euro zur Verfügung. Einmalig kommen nur rund 30 Euro Lieferkosten hinzu. Kein anderer namhafter Onlineshop bietet den Fernseher aktuell günstiger an, wie ein Preisvergleich zeigt. Andernorts werden derzeit mindestens knapp 328 Euro für den Fernseher verlangt. Bei Lidl kannst du dir also einen waschechten Top-Preis sichern – solange der Vorrat reicht, mit Lieferung innerhalb der kommenden Woche und mit 30 Tagen kostenlosem Rückversand, wenn dir das TV-Modell doch nicht gefallen sollte.

