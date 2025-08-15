Lidl verkauft ein absolutes Sommer-Must-have, das ganz Deutschland schon vor Wochen gebraucht hat

Die Sonne brennt erbarmungslos nieder und die Temperaturen klettern ins Unermessliche. Die Hitzewelle hat Deutschland jetzt wieder komplett im Griff. Bei Lidl haben wir ein absolutes Must-have entdeckt, das dir den restlichen Sommer über noch gute Dienste erweisen wird.
Lidl Paket steht auf einen Rasen
Lidl verkauft ein Sommer-Must-have mit 37 Prozent Rabatt!
Mit Blick auf die Wettervorhersage verzieht sich die Sommerhitze in der nächsten Woche zwar erst mal wieder, allerdings ist nicht gesagt, dass sie nicht erneut mit voller Wucht zuschlägt. Wer sich dann nicht in überfüllte Freibäder oder an Seen legen möchte, kann sich die Erfrischung einfach in den heimischen Garten holen. Passend dazu hat Lidl jetzt nämlich einen Aufstellpool mit Metallrahmen im Angebot. Das Must-have gibt’s bereits für 49,99 Euro und wir schauen uns den Deal genauer an.

Für die Abkühlung im Sommer: Aufstellpool bei Lidl

Eigentlich stehen für den Pool von Crivit rund 79,99 Euro auf der Rechnung. Aktuell ist er aber um 37 Prozent günstiger und damit zieht er bereits für 49,99 Euro bei dir ein. Für das Geld bekommst du einen Pool mit einem Fassungsvermögen von 4.383 Litern. Er hat einen Durchmessser von drei Metern und ist 76 Zentimeter tief. Damit ist er zwar kein riesiges Schwimmbecken, eignet sich aber perfekt für die Abkühlung zwischendurch oder auch für Familien mit Kindern.

Crivit Pool
Perfekt für Familien mit Kindern

Er besteht aus robustem 3-lagigem PVC-Material, wodurch ihm wilde Spielsessions nicht anhaben dürften. Dank des Stahlrahmens und verstärkter Seitenwände soll er ziemlich robust und gegen Wind und Wetter geschützt sein. Im Bestenfall kannst du den Pool also über mehrere Sommer hinweg immer wieder aufstellen und dich an deinem persönlichen Freibad erfreuen. Sollte doch ein Riss entstehen, liegen im Paket auch selbstklebende Reparaturflecken bei.

Die Montage funktioniert ziemlich easy. Du musst lediglich alle Teile zusammenstecken und das Wasser einlaufen lassen. Um den Pool über längere Zeit nutzen zu können, ist im Lieferumfang direkt eine passende Filterpumpe enthalten. Diese kommt mit einer Filterkartusche und reinigt in einer Stunde 1.200 Liter Wasser.

Lohnt sich der Deal?

Der Preis ist auf den ersten Blick ziemlich fair. Allerdings verlangt Lidl noch mal 30,90 Euro für den Versand, was dann doch wieder echt happig ist. Letztlich zahlst du also 80,89 Euro. Im Vergleich mit anderen Herstellern macht der Preis des Crivit-Pools trotz des Versands eine sehr gute Figur. Ein ähnliches Modell von Intex kostet rund 99 Euro, ohne Lieferkosten. Zu haben ist dieser Pool bei Amazon, aktuell hat der Versandriese hiervon aber laut eigenen Angaben nur noch wenige Stück auf Lager bei Redaktionsschluss 5).

Wer denkt, Mitte August ist der Sommer ohnehin schon so gut wie vorbei und die Investition lohnt sich nicht mehr, sollte sich mal an die letzten Jahre zurückerinnern. Vermutlich stehen uns bis weit in den September noch hohe Temperaturen bevor, sodass du den Lidl-Pool noch ausgiebig nutzen kannst.

PC
Starker Mini-PC im riesigen Preissturz: 200 Euro Rabatt bei Amazon
Besser als die meisten Laptops Dieser Mini-PC bietet viel für kleines Geld
Du suchst einen leistungsstarken Rechner, der kaum Platz braucht und trotzdem nicht auf die Leistung eines Desktop-PCs verzichten muss? Dann dürfte ein Mini-PC genau dein Ding sein. Das aktuelle Modell von Geekom zeigt eindrucksvoll, wie viel Leistung in so wenig Platz stecken kann.

