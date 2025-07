Airfryer völlig neu gedacht: Ninja CRISPi endlich auf dem Markt

In Amerika ist die 4-in-1-Heißluftfritteuse Ninja CRISPi bereits einige Monate auf dem Markt. Während Foodies und Kochfans bisher nur gespannt in Social Media und Co. zusehen konnten, haben sie jetzt die Möglichkeit, den neuen revolutionären Airfryer selbst auszuprobieren. Im Gegensatz zu den meisten anderen Modellen, ist diese Heißluftfritteuse kompakt und tragbar und besteht insbesondere aus einem Glasbehälter und einem Airfryer-Aufsatz, in dem die ganze Technik steckt. Dadurch entstehen einige Möglichkeiten, die mit herkömmlichen Heißluftfritteusen undenkbar wären.

Ninja Crispi: Eine Revolution der Heißluftfritteuse?

Anstatt Pommes, Hähnchen, Gemüse und Co. in einer undurchsichtigen Schublade zu garen, bekommst du beim Kauf einer Ninja CRISPi zwei Glasbehälter mit je 1,4 und 3,8 Liter Volumen mitgeliefert. Hier hast du während des Garprozesses einen Rundumblick und siehst sofort, wenn der Inhalt gar ist. Da die ganze Technik im Deckel steckt, nimmt die Ninja CRISPi keinen unnötigen Platz in deiner Küche ein – somit hat sie auch auf einer kleinen Arbeitsfläche genügend Platz. Ein Gittereinsatz sorgt dafür, dass der Inhalt rundherum Heißluft abbekommt. Den sogenannten PowerPod – der die Speisen für dich erhitzt – setzt du einfach auf einen der Behälter und schon kann’s losgehen.

Je nach Gericht und Zutaten hast du die Wahl zwischen vier Funktionen: Heißluft-Frittieren, knusprig aufheizen, warmhalten oder braten. Bis zu 185 Grad kann die Ninja CRISPi erzeugen und macht somit ihrem Namen alle Ehre – Kartoffelwedges, Blumenkohl und Chicken Nuggets werden hiermit schön knusprig. Cool ist: In den Glasbehältern kannst du das Abendessen auch direkt auf dem Tisch servieren. Und wenn du nicht alles aufgegessen hast, setzt du einfach den mitgelieferten auslaufsicheren Deckel obendrauf und stellst das Essen so in den Kühlschrank. Am nächsten Tag kannst du dann einfach den PowerPod wieder aufsetzen und zu Mittag dein Essen bequem erneut erwärmen. Und die kompakten Behälter können natürlich ebenso gut am nächsten Tag mit auf die Arbeit oder in die Uni genommen werden, damit man vor Ort etwas Leckeres zu essen dabei hat.

Laut Ninja benötigst du bis zu 75 Prozent weniger Fett mit der Heißluft-Frittieren-Funktion. Und im Vergleich zum Backofen sollst du auch noch rund 50 Prozent Energie sparen. Du kochst hiermit also außerdem gesünder und sparsamer als mit einem normalen Ofen. Gut zu wissen: Glasbehälter, Adapter und Deckel sind spülmaschinenfest – so ist nach dem Kochen schnell alles wieder sauber.

Die Kosten im Überblick

Die Ninja CRISPi ist in drei verschiedenen Farben erhältlich und kostet 179,99 Euro. Wenn du die neue Hype-Heißluftfritteuse einmal selbst ausprobieren möchtest, solltest du dir das Gerät also einmal genauer ansehen.