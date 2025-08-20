Alle Farben, Modelle und Preise: Google Pixel 10 Serie angeschaut

Genau wie im vergangenen Jahr gibt es auch dieses Mal wieder vier Modelle. Das normale Pixel 10, das Pixel 10 Pro, das größere Pixel 10 Pro XL und das Pixel 10 Pro Fold. Mit gerade einmal 6,3 Zoll sind Pixel 10 und Pixel 10 Pro für heutige Standards ziemlich kompakt. Das Pixel 10 Pro XL ist mit 6,8 Zoll deutlich größer, aber ansonsten identisch ausgestattet wie das kleinere Pro.

Neuer Prozessor und kabelloses Laden

Alle vier Smartphones sind mit dem neuen Google Tensor G5 Prozessor ausgestattet und kommen mit Android 16 auf den Markt. Google verspricht 7 Jahre Updates – sowohl für neue Android-Versionen als auch für Sicherheitspatches. Alle drei Monate gibt es zudem die „Pixeldrops“. Das sind kleinere Updates mit neuen Features, abseits der jährlichen Android-Updates.

Außerdem unterstützen die Smartphones erstmals QI2 inklusive Magnete. Du kannst also nicht nur kabellos laden, sondern auch sämtliches MagSafe-Zubehör wie Powerbanks, Kartenhalter und vieles mehr nutzen.

Pixel 10: klein und farbenfroh

Das Pixel 10 kommt mit einem matten Aluminium-Rahmen und einer glänzenden Glas-Rückseite daher. Farblich kannst du zwischen klassisch Schwarz (Obsidian), bläulich-weiß (Frost), einem knalligen Limonen-Gelb (Lemongrass) und kräftigem Blau (Indigo) wählen. Letzteres erinnert an das Blau des Pixel der ersten Generation, mit dem Google die Reihe vor 9 Jahren gestartet hat.

Das hellere Display im Pixel 10

Im Gegensatz zum Vorgänger soll das Pixel 10 mit einem deutlich helleren Display, besserem Audio und einer neuen Kamera überzeugen. Diese bietet erstmals 5-fach optischen Zoom und bis zu 20-fach digitalen Zoom. Preislich startet das Pixel 10 ab 899 Euro mit 12 Gigabyte RAM und 128 Gigabyte internem Speicher.

Pixel 10 Pro (XL) – zwei Größen, endlich identisch

Das Pixel 10 Pro (XL) besitzt ebenfalls einen Aluminium-Rahmen. Dieser ist jedoch glänzend poliert und wirkt auf den ersten Blick wie aus Edelstahl. Die Rückseite besteht aus mattem, leicht angerauten Glas. Auch hier kannst du aus vier Farben wählen. Klassisch Schwarz (Obsidian), einem dezenten blau-grau (Moonstone), einem hellen silber-weiß (Porcelain) und einem Modell mit pastellgrüner Rückseite und goldenem Rand (Jade).

Das Pixel 10 Pro (XL) in allen Farben

Das vermutlich beste Upgrade beim Pixel 10 Pro (XL) ist, dass man dem Kunden die Wahl bei der Displaygröße lässt. Egal, ob du dich für das kleine 6,3 Zoll Modell oder die XL-Variante mit 6,8 Zoll entscheidest: Hard- und Software sind identisch. Nur der Akku des größeren Modells hat platzbedingt mehr Kapazität.

zwei Größen – selbe Ausstattung

Auch beim Pro-Modell gibt es Verbesserungen bei Klang und Display. Google verspricht das Pixel 10 Pro habe das „hellste Display in seiner Klasse“ – was auch immer das heißen mag. Im Ersteindruck konnte das Smartphone auf jeden Fall mit einem ziemlich hellen Display überzeugen.

Das Kamerasystem bekommt ebenfalls ein Upgrade: 50-Megapixel-Hauptkamera, 48-Megapixel-Ultraweitwinkel-Kamera und 48-Megapixel-Telefoto-Kamera. Diese bietet 5-fach optischen Zoom und bis zu 100-fach digitalen Zoom. Möglich wird dieser durch eine höhere Auflösung der Telekamera und verbesserte Software.

Preislich startet das Pixel 10 Pro ab 1.099 Euro mit 16 Gigabyte RAM und 128 Gigabyte internem Speicher. Das XL-Modell ist ab 1.299 Euro erhältlich und besitzt bereits in der Basis-Ausstattung 256 Gigabyte Speicherplatz.

Pixel 10 Pro Fold: Staub- und Wasserdicht

Das Pixel 10 Pro Fold ist das erste Falt-Smartphone überhaupt, das nicht nur wasserdicht ist, sondern auch gegen Staub geschützt ist. So bekommt es, genau wie die anderen Smartphones der Reihe, ein IP68-Rating. Auch hier besteht das Gehäuse aus glänzendem Aluminium mit einer matten Glas-Rückseite in den Farben Jade oder Moonstone.

Öffnen und Schließen geht mühelos von der Hand und das Scharnier hält in jeder Position an, sodass du das Smartphone auch wie einen kleinen Laptop vor dir auf den Tisch stellen kannst.

Das Pixel 10 Pro Fold

Aufgeklappt steht dir ein großes 8-Zoll-Display im beinahe quadratischen Seitenformat zur Verfügung. Zusammengeklappt kommt das Smartphone auf 6,4 Zoll – mit jedoch relativ breiten Displayrändern. Auch die Dicke kann mit 10,8 Millimetern nicht ganz mit dem ultraschlanken Galaxy Fold7 von Samsung mithalten. Preislich startet das Pixel 10 Pro Fold ab 1.899 Euro.