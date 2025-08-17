Batman-Fans rasten aus: Rätselhaftes V8-Monster mit Kultstatus

In der Online-Auktionswelt sorgt derzeit ein ganz besonderes Sammlerobjekt für Aufsehen: Eine detailgetreue Replika des ikonischen Batmobils der kultigen Batman-Fernsehserie aus den 1960-er-Jahren wird noch bis zum 24. August 2025 exklusiv auf der Plattform Catawiki versteigert.

Einmalige Chance: Batmobil als Replika zu haben

Die Batmobil-Replica basiert auf einem Lincoln Continental von 1973 und vereint klassischen Charme mit technischer Authentizität. Unter der Motorhaube arbeitet nämlich ein originaler 7,5-Liter-V8-Motor, gekoppelt mit einem 3-Gang-Automatikgetriebe. Die Replika ist fahrbereit, hat kürzlich eine umfassende Wartung erhalten und präsentiert sich laut Auktionstext mit einem guten Unterboden – lediglich leichte Oberflächenoxidation ist sichtbar. Der Innenraum mit seinen markanten Ledersitzen wirkt zudem weitgehend original erhalten.

Eine Batmobil Replica steht jetzt zur Auktion bereit.

Für das jüngere Interesse an Pop-kulturellen Legenden auf Technik-Plattformen macht dieses in schwarz gehaltene Fahrzeug mit 208 PS Leistung gleich doppelt Eindruck: Einerseits hat es einen echten Promi-Bezug, denn die Replika wurde in der Vergangenheit bei Events von Adam West – dem legendären Batman-Darsteller der 1960er Jahre – als Requisite eingesetzt. Andererseits spricht die Kombination aus Originaltechnik und detailgetreuer Umsetzung Technik- und Filmfans gleichermaßen an.

Geschätzter Wert: Bis zu 80.000 Euro

Mit einem geschätzten Wert von bis zu 80 000 Euro bewegt sich die Versteigerung in einem angemessenen Preissegment. Vor allem im Vergleich zu anderen klassischen TV-Originalfahrzeugen, die oft Millionenbeträge erzielen. Aktuell befindet sich das Fahrzeug in privatem Besitz in der Nähe von Florenz. Und es war zuvor unter anderem im London Motor Museum zu besichtigen. Angeboten wird es inklusive britischer Zulassungsunterlagen – was unter Sammlern und Liebhabern fahrbereiter Kultobjekte besonders geschätzt wird. Der abgelesene Kilometerstand liegt bei 3.700 Meilen (knapp 6.000 Kilometer). Das aktuelle Höchstgebot kommt übrigens aus Frankreich und liegt bei 16.500 Euro.