E-Auto der Rekorde: Ein neues Batmobil

Alle mal aufzeigen: Wer hat das Design des Batmobils vor Augen? Schwarz, ungewöhnlich lang und ziemlich stromlinienförmig präsentiert sich der fahrbare Untersatz des Superhelden Batman in manchen Filmen. Und wenn man so will, hat Renault jetzt eine Neuauflage des Hypercars präsentiert. Nur ohne Raketenantrieb. Dafür ausgestattet mit einem Akku für einen rein elektrischen Antrieb. Ein Batmobil 2.0 sozusagen. Der Renault Filante Rekord 2025 erinnert stark an einen Wagen, der in so manchem Action-Blockbuster für Aufsehen sorgen könnte. Doch der Ansatz bei diesem vollelektrischen Wagen mit aerodynamischen Optimierungen ist ein ganz anderer.

Renault Filante Rekord 2025: E-Auto als „rollendes Labor“

Mit dem stromlinienförmigen Einsitzer möchte Renault nämlich noch in der ersten Jahreshälfte einen neuen Effizienzrekord aufstellen. Das 5,12 Meter lange und 1,19 Meter hohe Konzeptfahrzeug wiegt nur 1.000 Kilogramm und soll die Erfahrung aus legendären Rekordfahrzeugen von Renault mit moderner E-Mobilität verbinden. Einerseits ist es ein rollendes Labor, andererseits eine Hommage an den Renault 40 CV Record aus dem Jahr 1925 und den 1956 vorgestellten Renault Étoile Filante, mit denen der französische Hersteller bereits Geschwindigkeitsrekorde aufstellen konnte.

Lang und flach: der Renault Filante Rekord 2025.

Eine möglichst hohe Geschwindigkeit ist beim Renault Filante Rekord 2025 aber nicht das Ziel. Es geht stattdessen um eine möglichst hohe Reichweite. Deswegen wurde bei der Entwicklung darauf geachtet, Komponenten zu verbauen, die möglichst wenig wiegen. Was nicht notwendig ist, darauf wurde kurzerhand komplett verzichtet. Zum Beispiel auf mechanische Verbindungen zwischen Lenkrad und Rädern. Stattdessen setzen die Renault-Ingenieure auf elektronische Break- und Steer-by-Wire-Technik.

Für niedriges Gewicht: Alles muss raus!

Bei der Karosserie setzt Renault bei seinem neuen Erprobungsauto auf Scalmalloy. Das ist eine Hochleistungslegierung aus Aluminium, Scandium und Magnesium. Außerdem kommt Carbonfaser zum Einsatz, um Gewicht zu sparen. Aber auch, um die Stabilität zu erhöhen. Auch von Michelin entwickelte Spezialreifen wurden angefertigt. Sie sollen die Effizienz des E-Autos durch einen besonders niedrigen Rollwiderstand erhöhen. Im Cockpit ist ein digitales Panoramadisplay verbaut, als Sitz kommt nicht viel mehr als ein gespanntes Segeltuch zum Einsatz.