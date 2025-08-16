ChatGPT: Kommt bald der Werbe-Hammer?

"Hier hast du dein gewünschte Bild: Eine Action-Figur-Version von dir, heute präsentiert von Mattel!" Wird das bald so klingen beim Einsatz von ChatGPT? Könnte sein, denn laut Aussagen von OpenAI wird mehr und mehr über Werbung im beliebten KI-Modell nachgedacht.
Ein Mann sieht gestresst aus, während er einen Laptop benutzt, der eine ChatGPT-Werbung mit 50% Rabatt anzeigt.
Droht uns Werbung bei ChatGPT?
Von 700 Millionen Menschen, die die KI von OpenAI nutzen, zahlen nur 20 Millionen für ChatGPT. Die große Mehrheit nutzt es kostenlos – und OpenAI bleibt auf den gewaltigen Kosten sitzen.

ChatGPT: Müssen wir akut mit Werbung rechnen?

OpenAI-Chef Sam Altman fand Werbung in Kombination mit KI lange „besonders beunruhigend“. Für ihn wäre Werbung in ChatGPT höchstens ein „Ausweg“. Inzwischen sagt er aber selbst, er sei nicht mehr „völlig dagegen“.

Bei OpenAI findet demnach gerade ein Umdenken statt. Auch ChatGPT-Chef Nick Turley schlägt inzwischen denselben Ton an. In einem Interview mit The Verge sagte er, er lehne Werbung in ChatGPT nicht grundsätzlich ab. Er sei „mittlerweile bescheiden genug, um es nicht kategorisch auszuschließen“.

Also musst du bald fürchten, dass deine Frage nach dem besten Anmachspruch künftig von einer Tinder-Gold-Werbung begleitet wird? Eher nicht. Turley stellt nämlich klar: „Wenn wir das jemals tun würden, würde ich sehr, sehr vorsichtig und überlegt vorgehen, denn ich glaube wirklich, dass das Besondere an ChatGPT darin besteht, dass man die beste Antwort für sich selbst erhält und es keinen anderen Beteiligten dazwischen gibt.“

Auch die Konkurrenz plant es längst

Elon Musk liebäugelt längst mit Werbung im xAI-Chatbot Grok. Und auch Google, reich geworden durch Ads, überlegt, wie man KI-Dialoge mit Werbung verbinden könnte.

Der ChatGPT-Chef macht aber einen Punkt, der dich beruhigen sollte: Aus ChatGPT selbst müsse kein werbe-orientiertes Produkt werden. OpenAI arbeite sowieso an verschiedenen Angeboten. Werbung könnte also eher in anderen Tools landen, nicht direkt in ChatGPT.

Gleichzeitig schwärmt er davon, wie gut sich das Abo-Modell entwickelt. Hier sieht OpenAI noch viele Möglichkeiten, Geld zu verdienen, bevor Werbung überhaupt nötig wird. Für den Moment bist du bei ChatGPT also wohl sicher – aber die Einschläge kommen definitiv näher.

Wie siehst du das? Würdest du Werbung akzeptieren, wenn du den Dienst dafür gratis nutzen könntest? Und wie stellst du dir generell Werbung in einem Chatbot vor?

Ein KI-generierter, junger Elon Musk in einem Hemd mit Hosenträgern, der nachdenklich in die Kamera schaut.
