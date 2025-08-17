Warum alle, die noch in den Urlaub fahren, gerade bei Vodafones Sommer-Aktion vorbeischauen müssen

Die spezielle Sommeraktion, die Vodafone sich 2025 ausgedacht hat, ist im Grunde eine klassische 3-für-2-Sache. Den beliebten Flex-Tarif CallYa Flat S gibt es normalerweise für 9,99 Euro pro 4 Wochen, also quasi pro Monat.

Sommeraktion packt alle 3 Monate zusammen

In der Sommeraktion werden aus den Kosten auf einmal zwei und aus dem Zeitraum drei Monate. Kurzum: für 19,99 Euro gibt’s drei Monate Nutzung. Der Clou ist – das Datenvolumen (3 x 15 GB) wird ebenfalls zusammengenommen. Es stehen also – ähnlich wie bei einem Jahrestarif – direkt alle 45 GB zur Verfügung. Das macht ihn attraktiv und zur besonders kreativen Tarif-Alternative.

Wer etwa für seinen Urlaub noch einen kleinen Extra-Puffer (EU-Roaming ist selbstverständlich mit drin) sucht, kann hier richtig was mitnehmen. Aber auch für alle, die so mal ins Vodafone-Netz reinschnuppern wollen, ist das Angebot eine gute Sache.

So holst du das Maximum raus

Wer die Tarifaktion nutzt, um seine neue Handytarif-Ära zu starten und seine alte Rufnummer mitnimmt, bekommt sogar noch 10 Euro Rufnummern-Mitnahmebonus. Damit sind es dann rechnerisch sogar zwei Gratismonate bei drei Nutzungsmonaten oder simpler: du nutzt es einen Monat weiter und erhältst vier Monate zum halben Preis (weil nur zwei Monate berechnet werden).

Auch mit Nummernmitnahme kannst du natürlich nach Abgreifen der Gratismonate wieder aussteigen. Pfennigfuchser sparen hier also richtig. Und auch, wer irgendwo noch eine alte (Prepaid-)Nummer aktiviert hat, kann diese natürlich nutzen, um sich zwei Gratis-Monate zu sichern und die Tarifaktion voll auszunutzen.

CallYa Allnet-Flat S Summer Deal: Das beinhaltet der Tarif

Einmalig kostet der Tarif also 19,99 Euro – gilt dann aber 3 Monate (je 28 Tage). Danach wären es 9,99 Euro monatlich für dann 15 GB pro Buchungszyklus.

Der Summer Deal in aller Kürze:

45 GB, 3 Monate frei einteilen

300 MBit/s Downloadrate im 5G-Netz

+1 GB für alle Vodafone Internet– oder Festnetzkunden

Telefon- und SMS-Flat innerhalb Deutschlands

600 Minuten oder SMS von Deutschland in andere EU-Netze

WiFi-Calling inklusive

EU-Roaming inklusive

10 Euro Bonus bei Rufnummernmitnahme

Die Flex-Tarife der CallYa-Reihe haben den Vorteil, jederzeit und ohne Bindung kündbar zu sein. Allerdings liegt die jeweilige Laufzeit auch bei „nur“ 28 Tagen. Außer im Februar ist das also immer weniger als ein voller Monat. Vergleichst du die Kosten etwa mit denen von Laufzeitverträgen, musst du beachten, dass für ein volles Jahr hier 13 Buchungen nötig sind, während Laufzeitverträge natürlich nur zwölf Mal per Rechnung bezahlt werden. Ende der Sommeraktion ist laut Vodafone am 10. September.

Die Bezahlung läuft auch nach den drei Monaten per Guthabenkonto. Ist das nicht aufgefüllt, erfolgt auch keine automatische Weiterbuchung. Du rutschst also auch nicht aus Versehen in eine Kostenfalle.

