Heute sparen bei Amazon (18.08): Bosch-Werkzeug & AirTag-Alternative

Schon wieder eine neue Woche! Um dir den Einstieg in den Montag zu erleichtern, kommen hier die Amazon-Deals des Tages (18.08.). Neben einem praktischen Bluetooth-Tracker, der dir den Alltag erleichtert, wartet auch ein hochwertiger Philips Airfryer zu einem reduzierten Preis auf dich. Jetzt erfährst du, welche Schnäppchen sich heute außerdem noch lohnen.

Die Top-Amazon-Deals am Montag

Der Bosch Professional 12-Volt-Akku-Bohrschrauber ist jetzt ganze 20 Prozent günstiger. Er kommt mit vier Aufsätzen und zwei Akkus. Obendrein ist ein Schnellladegerät im Lieferumfang enthalten. Statt 288,99 Euro zahlst du 229,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Ein Mikrofaser-Handtuch eignet sich optimal für den Urlaub oder Wochenend-Trips, wenn du nicht viel Gepäck dabei hast. Du kannst es klein zusammenrollen, wodurch es kaum Platz wegnimmt. Außerdem ist es schnelltrocknend und kann bei 60 Grad gewaschen werden. Die Preise für unterschiedliche Größen starten schon ab 7,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Dieser Philips Airfryer 2000 Series ist aktuell ebenfalls um ganze 22 Prozent günstiger. Die Heißluftfritteuse kommt mit neun verschiedenen voreingestellten Funktionen und 13 Garoptionen daher. Einstellungen nimmst du am digitalen Touchscreen vor. Der 4,2 Liter große Garkorb eignet sich optimal für mehrere Personen. Statt 89,99 Euro zahlst du jetzt 69,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Für iPhone-Besitzer haben wir jetzt noch eine AirTag-Alternative im Angebot. Dieser Bluetooth-Tracker von Ugreen ist mit der „Wo ist?“-App kompatibel und verfügt über einen austauschbaren Akku. Ein Tracker kostet dich jetzt 10,99 Euro statt 17,99 Euro. Einen Doppelpack gibt’s bei Amazon für 21,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Kannst du alles nicht gebrauchen? Dann freu dich schon mal auf morgen. Wir versorgen dich auch am Dienstag mit den coolsten Amazon-Deals. Falls du nicht warten möchtest, schau doch mal hier auf unserer Deal-Seite vorbei.

