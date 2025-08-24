Hochwertige OLED-Fernseher sind die optimale Wahl, wenn man echte Schwarztöne, satte Kontraste und einfach ein rundum gelungenes Bild möchte. LG zählt dabei zu den besten und beliebtesten Marken, was etwa auch Testberichte der Stiftung Warentest zeigen (Paywall). Ein Nachteil: Marken-OLEDs sind teilweise ziemlich teuer. Doch genau da hilft jetzt MediaMarkt mit einem satten Preissturz aus.

So günstig wie nie zuvor: MediaMarkt senkt Preis gewaltig

Ursprünglich mit einem UVP von fast 1.900 Euro ausgestattet, ist der LG OLED-TV (OLED55B59LA) eigentlich kein Schnäppchen. MediaMarkt ändert das jetzt jedoch und verpasst dem 55-Zoll-Model satte 53 Prozent Preisnachlass. Für dich stehen somit nur noch 888 Euro auf der Rechnung – und das ist mit Blick auf den Preisverlauf ein echt beachtliches Angebot.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Heise ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Wie du sehen kannst, war der LG OLED-Fernseher in dieser Größe zuvor noch nie so günstig wie jetzt bei MediaMarkt. Mehr noch: Der vorherige Bestpreis wird jetzt sogar um fast 200 Euro unterboten – ein echter Preissturz also. Hinzu kommen zwar noch Versandkosten in Höhe von 29,90 Euro, um ein Top-Angebot handelt es sich hierbei aber trotzdem. Kein Wunder also, dass der LG-TV von MediaMarkt als „Bestseller“ gekennzeichnet wird.

Wie lange der Deal noch gilt, ist übrigens nicht bekannt. Laut MediaMarkt wird der 4K-TV allerdings „oft angesehen“. Bei Interesse kann es sich also lohnen, lieber schnell zuzuschlagen, bevor du den aktuellen Schnäppchen-Preis verpasst.

Noch ist das TV-Schnäppchen verfügbar – aber wie lange noch? (Affiliate-Link*)

Das bietet dir der LG OLED-Fernseher

Das Angebot bezieht sich dabei, wie bereits erwähnt, auf die 55-Zoll-Variante des LG-Fernsehers. Dieser bietet dir eine 4K-Auflösung mit perfekten Schwarzwerten und sattem Kontrast – genau so, wie man es von einem OLED-Modell kennt. Das sorgt für eine beeindruckende Darstellung mit kräftigen Farben auf dem OLED-Panel. Dank Dolby Vision, HDR10 und HLG wird das Bild zusätzlich optimiert. Die Bildwiederholrate liegt bei bis zu 120 Hz, wodurch selbst schnelle Inhalte gestochen scharf bleiben.

Auch für dich als Gamer ist das ideal. Denn dank vier HDMI-2.1-Ports sind 4K@120 Hz problemlos möglich. Mit Nvidia G-Sync und AMD FreeSync bekommst du zusätzlich starke Gaming-Features. Als weitere Anschlüsse stehen dir unter anderem ein digitaler Audioausgang sowie ein LAN-Stecker und ein CI+-Slot für HD+-Karten zur Verfügung. Wahlweise via LAN oder WLAN verbindest du den Smart-TV ruckzuck mit dem Internet und greifst auf alle gängigen Apps zu. Der α8 Gen 2 Prozessor arbeitet im Inneren zusammen mit der „ThinQ AI“ von LG und kann Bild und Ton zudem automatisch anpassen. Die beliebte AI Magic Remote ist natürlich ebenfalls im Lieferumfang enthalten.

Zusammengefasst sicherst du dir hiermit also echt einen hochwertigen OLED-Fernseher von einem Top-Hersteller in einer ordentlichen Größe. Und das dank 53 Prozent Rabatt bei MediaMarkt zu einem endlich mal bezahlbaren und zuvor noch nie unterbotenen Preis.

Deal-Alarm bei WhatsApp: Jetzt abonnieren! Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!