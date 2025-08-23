Fast meine gesamte Generation hat es längst aufgegeben, weil es so lästig ist: das Bügeln. Gerade auf der Arbeit brauchen viele jedoch ein knitterfreies Hemd oder eine glatte Bluse. Und auch ein T-Shirt, das auf dem obligatorischen Wäsche-Stuhl gelandet ist, ist nach ein paar Tagen komplett verknittert und muss dann doch wieder in die Waschmaschine. Gebügelt könnte man es aber nochmal anziehen. Wenn du die Arbeit nicht selbst erledigen willst, gibt es bei Lidl jetzt einen genialen und dazu auch noch preiswerten Helfer.

Darum ist dieses Lidl-Gadget so genial

Der Hemdenbügler bei Lidl ist genauer gesagt ein automatischer Bügler für Hemden, Blusen, T-Shirts und sogar trocknergeeignete Pullover. Im Grunde lassen sich hiermit also fast alle Kleidungsstücke für den Oberkörper glätten. Nur für Hosen ist das Gerät nicht geeignet. Außerdem lassen sich nahezu alle Kleidergrößen hiermit bügeln.

Einfach Kleidungsstück auf den Hemdenbügler aufziehen und den Rest erledigt das Gerät für dich

Die Anwendung ist denkbar einfach: Das zerknitterte Kleidungsstück kann wahlweise noch feucht oder schon trocken auf den Hemdenbügler gezogen werden – dann musst du nur noch einen Timer einstellen und das Gerät macht die restliche Arbeit. Praktisch: Der Hemdenbügler trocknet die Kleidungsstücke auch gleich in einem Rutsch. Brauchst du also noch schnell vor einem Termin eine trockene und glatte Bluse, hilft dir dieses Gadget ungemein. Wenn du – wie ich – keinen Trockner zu Hause hast, musst du also je nach Jahreszeit nicht mehr mehrere Tage auf deine trockene Kleidung warten.

55 Prozent Rabatt: So stark ist der Lidl-Deal!

Der Hemdenbügler kann dir also eine Menge Arbeit abnehmen. Und deine Kleidung sieht danach viel besser aus. Und falls du jetzt denkst, dass das Helferlein viel Geld kostet: Pustekuchen! Lidl streicht gerade nämlich satte 55 Prozent vom UVP und will so nur noch 44,99 Euro statt rund 100 Euro für das praktische Gadget haben. Der Preis ist derzeit im Netz ungeschlagen (siehe Preisvergleich). Und darüber hinaus ist es laut Preisverlauf auch noch der beste Preis der vergangenen sechs Monate.

55 Prozent Rabatt – Lidl verkauft Hemdenbügler zum Top-Preis

Alternative auch fürs Bügeln von Hosen für unter 25 Euro

Übrigens: Eine gute Ergänzung oder Alternative hat Lidl gerade ebenfalls im Angebot. Wenn du neben T-Shirts, Hemden und Blusen auch Hosen bügeln können möchtest, ist vielleicht der Philips Handsteamer eine gute Wahl. Hier musst du zwar noch selbst Hand anlegen, du sparst dir aber ein Bügelbrett. Er ist in nur 30 Sekunden betriebsbereit und der Dampf glättet nicht nur die Kleidung, sondern er tötet auch 99,9 Prozent der Bakterien sowie 100 Prozent der Staubmilben ab. Lidl senkt das Gerät gerade um 44 Prozent, wodurch du nur noch 24,99 Euro zahlen musst.

