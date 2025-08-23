Angebot wird Montag abgeschaltet: So gibt es jetzt noch ein Galaxy S25 zum echten Minuspreis

Denn so einige dieser Tarif-Geräte-Bundles gibt es in diesem Sale günstiger als, wenn du die Geräte einzeln kaufen würdest. Netter Nebeneffekt – es gibt auch tatsächliche Geschenke dazu. Das fängt beim iPhone 16 und einem geschenkten AppleCharger an – und geht bis zum hochwertigen In-Ear-Kopfhörer beim Pixel 9.

Galaxy S25 Abverkauf zum Mittelklasse-Preis – und das mit Telekom-Netz

Das Galaxy S25 ist in einem Vertrag mit Telekom-Netz jetzt in genau so ein Angebot gerutscht. Das nur noch bis Montag gültige Schnäppchen darf sich wirklich so nennen, wie unsere Rechnung eindrucksvoll beweist:

Du zahlst 24 Monate (Mindestvertragslaufzeit) lang 19,99 Euro Grundgebühr. Einmalig kostet das Handy noch 29 Euro und der Vertragsabschluss hängt an einer 39,99-Euro-Anschlussgebühr. Sind zusammen 548,75 Euro. 549 Euro – also ziemlich exakt genauso viel – kostet das S25 derzeit mindestens, wenn du es ohne Vertrag kaufst.

Nun kommen aber noch diese „Geschenke“ dazu:

50 Euro Wechselbonus (bei Rufnummernmitnahme)

Galaxy Fit3 Fitness-Tracker

Einmal gibt’s also Cash und dann noch einen Tech-Mehrwert, der die Gesamtpreis-Rechnung stark in den Minusbereich und damit zu deinen Gunsten verändert.

Effektivpreis zeigt, wie gut das Angebot ist

Nach Abzug der Boni und Mehrwerte (der Fit3 kostet derzeit etwa 33 Euro) bleiben noch 465,75 Euro übrig. Eine Ersparnis gegenüber dem S25-Preis von knapp 85 Euro. Um den Effektivpreis zu errechnen, ziehen wir auch noch den Neupreis für ein S25 ab und rechnen es durch die Vertragsmonate. Heraus kommt eine effektive Grundgebühr von minus -3,47 Euro.

Zum Monatspreis – ganz ohne Rechnereien – noch ein Wort – diese Unter-20-Euro-Verträge mit geringer Einmalzahlung gibt es sonst eher zu den günstigeren A-Geräten von Samsung, der Pixel a-Reihe oder Xiaomi-Redmis. Jetzt zu einem Galaxy S? Das ist eine Ansage.

Telekom-Tarif rundet das Schnäppchen ab

Der Tarif, die von Freenet ausgegebene „Telekom Allnet Flat 20GB Promo“ bietet dann noch eine Allnet-Flat mit 20 GB Datenvolumen (inklusive 5G-Zugang) im Telekom-Netz. Das ist selten genug und zu diesen Konditionen ein echter Tipp.

Telekom-Netzzugang ist hier vermutlich das Top-Argument (im Vodafone-Netz gibt es ein ganz ähnlich aufgebautes Angebot hier). Neben den 20 GB monatlichem Datenvolumen steht dir außerdem noch ein einmaliges Datendepot mit 50 GB zur Verfügung, das du anzapfen kannst, wenn es mal eng wird.

Samsung Galaxy S25 Datenblatt Allgemein Betriebssystem Android Prozessor Snapdragon 8 Elite Arbeitsspeicher 12 GB Kabellos aufladbar (Qi) ✓ Wasser- und Staubdicht Strahlwasser (Wasserhahn) Farbe Blau

Gold

Pink

Schwarz

Silber

Grau Marktstart Januar 2025 Gewicht 162 g

Der Samsung Galaxy Fit3 Fitness-Tracker ist ein Armband, das dir beim Sport und im Alltag Daten liefert und einige coole Smartwatch-Funktionen liefert. Ein nettes Gimmick, das den Wert des Bundles erhöht, aber am Ende nicht entscheidend ist.

Dieses und viele weitere Angebote, bei denen der Bundle-Kauf teils deutlich günstiger ist, als Solo-Käufe, gelten noch bis Montag, 25. August im Rahmen des Tarifwelt-Geburtstag von MediaMarkt. Mit dabei sind nicht nur solche Tarif-Smartphone-Kombis, sondern auch SIM-Only-Deals, die absoluten Preisbrecher-Charakter haben. Außerdem haben wir einen Festnetz-Tarif gefunden, bei dem du eine riesige 500-MBit/s-Bandbreite für 20 Euro bekommst und obendrein eine PS5 oder Nintendo Switch 2 für 1 Euro Zuzahlung erhältst. Auch bei diesem Deal ist dem Vernehmen nach am Montag Schluss.

