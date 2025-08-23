Jetzt aber schnell! Diese Apps sind nur für kurze Zeit kostenlos

Sowohl Googles Play Store als auch Apples App Store umfassen unzählige Apps, von denen einige kostenlos, andere jedoch kostenpflichtig angeboten werden. Das ist kein allzu großes Geheimnis. Was viele jedoch nicht wissen oder nicht beachten: Oftmals lassen sich auch kostenpflichtige Vollversionen im Rahmen eines Angebots ohne Bezahlung herunterladen. Wir haben einige besonders interessante Gratis-Apps für dich herausgesucht.

Diese Pro-Apps sind aktuell kostenlos (Android)

Colorzzle ( 0,89 Euro ) – Bei diesem Spiel handelt es sich um ein simples Puzzle mit Fokus auf Farben. Führt man beispielsweise Gelb und Grün zusammen, ergibt sich Hellgrün. Und genau das ist die Farbe, die man zur Lösung eines Rätsels benötigt. Ein minimalistisches Spiel, das sich hervorragend nebenbei spielen lässt. (4,3 Sterne, 5.440 Bewertungen)

Stick – Remote Control TV Pro ( 2,79 Euro ) – Verfügt ein Smartphone über eine Infrarot-Leuchte, lassen sich damit sämtliche Fernseher steuern. Ist dem nicht der Fall, geht es ebenfalls. Diesmal allerdings über WLAN, was seinerseits nur bei Smart-TVs funktioniert. Zusätzlich benötigt man eine App wie diese hier. (3,9 Sterne, 937 Bewertungen)

Spelling Test & Practice PRO ( 1,49 Euro ) – Mit dieser App lernen deine Kinder oder auch du selbst die englische Rechtschreibung. Die Entwickler setzen dabei auf einen strikten Gamification-Ansatz mit einer bestimmten Anzahl an Leben sowie Statistiken und Bestenlisten. Und für besonders anspruchsvolle Spieler gibt es sogar einen Modus mit Zeitdruck. (3,9 Sterne, 179 Bewertungen)

Lautstärke-Zeitplaner ( 0,69 Euro ) – Wer schon einmal unangenehm berührt war, weil sein Smartphone in der vollen Bahn in ebenso voller Lautstärke klingelte, dürfte diese Anwendung zu schätzen wissen. Denn damit lässt sich die Lautstärke zeitlich planen. In der Nacht etwa nur ein leises Klingeln, am Morgen und Abend laut und während der Arbeitszeit auf stumm. Das alles und noch mehr ist mit dieser App möglich. (3,8 Sterne, 1.100 Bewertungen)

Diese Premium-Apps sind zurzeit gratis (iOS)

Windflügel (Premium) ( 0,99 Euro ) – Wer allein bei der Erwähnung von Arcade-Spielen eine Woge der Nostalgie verspürt, wird mit dieser App nichts falsch machen. Insbesondere, wenn man seinerzeit Space Impact und Co. gespielt hat. Einen Unterschied gibt es jedoch: Das neue Spiel kommt mit einer richtigen Story daher. (5,0 Sterne, 12 Bewertungen)

Dumb Phone ( 3,99 Euro ) – Bei dieser App handelt es sich um einen minimalistischen App-Launcher, der iPhone-Nutzern dabei helfen soll, die Bildschirmzeit zu reduzieren. Wie? Indem er den Startbildschirm leer hält. Dabei bietet die Anwendung zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten. Wer etwa keine Benachrichtigungen angezeigt bekommen möchte, kann genau das einrichten. Während die wichtigsten Apps (frei wählbar) ebenfalls in minimalistischer Textform erscheinen. (4,1 Sterne, 32 Bewertungen)

Math Central ( 0,99 Euro ) – Obwohl das Icon an einen Taschenrechner erinnert, handelt es sich bei dieser App in Wahrheit um ein Tool, das deine mathematischen Kenntnisse testen und verbessern soll. Die dazugehörigen Fragen werden dabei zufällig generiert und wiederholen sich nicht. (keine Bewertungen)

Hundeführer 2 PRO ( 1,99 Euro ) – Wer auf der Suche nach dem perfekten Hund ist oder einfach mehr über unsere vierbeinigen Gefährten erfahren möchte, der ist mit dieser App gut beraten. Bilder, zahlreiche gut sortierte Infos, eine Filter-Funktion – das alles und noch mehr gibt es jetzt gratis. (4,6 Sterne, 134 Bewertungen)

Gratis-Apps mit Fallen – Darauf musst du achten

Alle oben aufgeführten Anwendungen waren zum Zeitpunkt der Anfertigung des Artikels kostenfrei verfügbar. Leider geben die Entwickler nur selten an, wie lange das Angebot anhält. Falls dir eine App gefällt, solltest du diese daher zeitnah herunterladen.

Vor dem Download der kostenlosen Apps empfiehlt es sich jedoch, sich die jeweiligen Seiten im Play Store oder dem App Store genauer anzusehen. Denn manche Programme beherbergen unterschiedliche Stolpersteine.

In-App-Käufe und Werbung

In der Regel finden sich In-App-Käufe und Werbung eher bei kostenlosen Anwendungen, doch auch Vollversionen bleiben oftmals nicht verschont – unabhängig davon, ob diese kostenlos oder kostenpflichtig heruntergeladen wurden. Das ist vorwiegend dann relevant, wenn es sich bei dem heruntergeladenen Programm um ein Spiel handelt, das für Kinder gedacht ist. In solchen und ähnlichen Fällen kann eine der folgenden Kindersicherungen helfen:

App-Berechtigungen

Manche Anwendungen rentieren sich, indem sie Nutzerinformationen sammeln und diese etwa weiterverkaufen. Wenn du auf Nummer sicher gehen möchtest, solltest du darauf achten, dass du Apps nur die Berechtigungen gewährst, die diese zum Funktionieren benötigen. Ein Wecker benötigt in der Regel keinen Zugriff auf die Kamera oder deine Kontakte, während eine Taschenlampe deine Standortdaten nicht zu interessieren braucht.