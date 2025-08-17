WhatsApp: Diese Features sollen deinen Alltag erleichtern

Neben den reinen Text-Chats bietet WhatsApp dir auch bereits seit einiger Zeit die Möglichkeit, Anrufe zu tätigen. Statt der Telefon-App deines Smartphones benutzt du einfach den Messenger um mit deinen Freunden und deiner Familie zu sprechen. Die App bietet aber auch Gruppenanrufe, welche etwa beim Planen von Ausflügen sehr hilfreich sein können. Genau hier kündigten die Entwickler nun Verbesserungen an, welche die App zu einem Zoom- oder Google-Meet-Konkurrenten machen könnten.

WhatsApp-Anrufe mit neuen Funktionen

Im offiziellen Blog von WhatsApp kündigte das Unternehmen an, dass du in Zukunft Gruppenanrufe unter anderem einfacher planen kannst. Gleichzeitig sollen sie aber auch interaktiver werden. So ist es jetzt möglich, dass du Anrufe in der App im Voraus planen und dazu Personen oder ganze Gruppen einladen kannst.

Im Anrufe-Tab von WhatsApp findest du dazu laut der Ankündigung die Option „Anruf planen“ hinter dem +-Symbol. Hier kannst du dann die gewünschten Personen und Gruppen hinzufügen. Im selben Tab siehst du dann auch die Liste der kommenden Anrufe sowie eine Liste der Teilnehmer.

Du kannst die geplanten Anrufe dort auch verwalten oder in deinen Kalender eintragen. Hier ist es aber auch möglich, die Links zu den jeweiligen Anrufen mit weiteren Kontakten zu teilen. Sobald ein Anruf in WhatsApp beginnt, erhalten die Teilnehmer eine Benachrichtigung.

WhatsApp kündigt eine Reihe neuer Features für Anrufe an

Neue Features in Gruppenanrufen

WhatsApp hat aber nicht nur die Planung rund um die Anrufe erweitert. So gibt es auch zwei neue Optionen, die du vielleicht aus Apps wie Zoom oder Google Meet kennst. Bist du in einem Gruppenanruf, kannst du nun eine virtuelle Hand heben, um auf dich aufmerksam zu machen. Des Weiteren gibt es eine Reihe von Emoji-Reaktionen, die du abschicken kannst, ohne das Gespräch zu unterbrechen.

Zu guter Letzt haben die Entwickler auch die Anruflinks an sich verbessert. Wenn du einen Anruflink erstellt und ihn geteilt hast, wirst du ab sofort automatisch benachrichtigt, wenn jemand diesem Anruf beitritt.