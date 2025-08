Die beste App zum Wandern: Sie schenkt dir 150 Euro, du musst nur gehen

In Deutschland gibt es nach Angaben des Deutschen Wanderverbands (DWV) rund 600.000 organisierte Wanderwege und etwa 200.000 Kilometer markierte Wanderwege. Diese Zahlen zeigen die enorme Beliebtheit des Outdoor-Sports in Deutschland. Und wer wandern geht, nimmt heute mehr mit als nur eine Landkarte. Längst sind digitale Begleiter auch bei einer der beliebtesten Freizeitbeschäftigungen der Deutschen angekommen. Was jeder dabeihat: das eigene Handy. In Verbindung mit einer App lässt sich beim Wandern einfach nebenbei Geld verdienen.

Beim Wandern Geld verdienen: Diese App macht es möglich

Man braucht nicht zwingend ein Fitnessarmband oder eine Smartwatch, die beim Wandern die Schritte zählt. Auch das Handy kann das. Hat man es in der Hosentasche dabei und schaltet die Funktion ein, zählt es die zurückgelegten Schritte. Es gibt viele Schrittzähler-Apps, sogenannte Pedometer. Sie visualisieren die Schritte, man kann digitale Awards sammeln und sich anfeuern lassen, bestimmte Ziele zu erreichen. Es gibt aber auch eine App, die dich dafür bezahlt, wenn du gehst. Je mehr Schritte du machst, umso mehr Geld gibt es. Was einfach klingt, ist es auch. Und insbesondere beim Wandern sammelt man Schritte zuhauf.

Wer zu Fuß geht, soll belohnt werden. Das ist die Idee der Entwickler der App WeWard. Wer die App auf seinem Handy installiert (kostenlos für Android und das iPhone) muss ihr lediglich das Recht einräumen, Schritte zählen zu dürfen. Und schon kann es losgehen. Je mehr Schritte du beim Wandern pro Tag zurücklegst, umso mehr sogenannte „Wards“ bekommst du, wenn du deine Schritte am Ende des Tages bestätigst. Diese Wards lassen sich in Gutscheine oder Rabatte bei Händlern wie Adidas oder Decathlon eintauschen, an gemeinnützige Hilfsorganisationen spenden oder aber als Geld aufs eigene Konto auszahlen.

Die Entwickler sagen zwar über ihre App: „Nicht einmal Vielgeher wie Forrest Gump oder Hape Kerkeling würden mit WeWard reich werden.“ Allerdings lässt sich, ohne etwas zu tun, als das, was man ohnehin schon macht, nebenbei Geld verdienen. Und beim Wandern kommen schnell 20.000 Schritte pro Tag und mehr zusammen.

Geld auszahlen lassen oder aufs iPhone sparen

Nehmen wir an, man geht 10.000 Schritte pro Tag und verdient sich somit täglich 10 Wards. Am Ende des Jahres hat man somit 3.650 Punkte gesammelt. Nun lassen sich 3.000 Wards gegen 15 Euro umtauschen und auf das eigene Konto überweisen. Wer wandert und täglich sogar 20.000 Schritte zurücklegt, erhält 25 Wards. Bei 7.900 Punkten gibt es bereits 40 Euro, bei 19.000 Wards gar 100 Euro. Weitere Wards lassen sich sammeln, wenn man an Umfragen teilnimmt, sich Videos ansieht oder Spiele spielt. Hier bekommt man auf einen Schlag etwa 300 Punkte dazu. So lässt sich das Punktekonto schnell aufstocken. Oder man sammelt unterwegs Karten. Doch all das ist kein Muss. Wer etwa 205.000 Wards gesammelt hat, kann sie aktuell gegen ein iPhone 15 tauschen.

So finanziert sich die App

Die Entwickler der App versprechen: Nutzer bezahlen nicht mit ihren Daten. „Wir garantieren, dass wir keine Nutzerdaten weitergeben“, so die Macher. Stattdessen ist es Werbung für Marken und Geschäfte, in denen man Wards gegen Gutscheine tauschen kann, die für Einnahmen sorgen. „Mit dem, was diese Firmen uns dafür bezahlen, können wir die App finanzieren, Belohnungen an die Nutzer sowie Spenden an NGOs verteilen“, erklären die WeWard-Entwickler. Inzwischen hat die App bereits 20 Millionen Nutzer und die Gemeinschaft wächst von Tag zu Tag.