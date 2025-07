Jeden Sommer zieht es Millionen Deutsche in den Camping-Urlaub. Und dieses Jahr planen so viele wie noch nie, mit Wohnmobil und Co. zu verreisen. Viele wissen: Für schöne Urlaubsziele muss man Deutschland gar nicht erst verlassen. Das zeigen auch die beliebtesten Reiseziele der Deutschen. Aber: Die Top 11 Urlaubsorte haben auch einen Nachteil.

Top 11 Orte für Camping

„Bei deutschen Campern sind besonders Inseln und Camping-Ziele im eigenen Land beliebt“, lautet das Ergebnis einer Analyse des Camping- und Wandermagazins BeyondCamping. So befinden sich gleich sechs von elf der beliebtesten Urlaubsziele in Deutschland. Besonders beliebt: Camping am See. Kein Wunder also, dass der Bodensee und der Gardasee Platz 1 und 2 belegen. Und hier ist die ganze Top 11 der beliebtesten Reiseziele der Deutschen 2025:

Bodensee (Deutschland) Gardasee (Italien) Brunnen (Schweiz) Lüneburger Heide (Deutschland) Fehmarn (Deutschland) Rügen (Deutschland) Ca Savio (Italien) Sardinien (Italien) Allgäu (Deutschland) Hamburg (Deutschland) Korsika (Frankreich)

→ Wild-Campen: Wo das Zelten erlaubt ist und welche Strafen drohen

Wer sich an dieser Liste orientiert, kommt zwar mit seinem Camper an schöne Orte. Allerdings ist an beliebten Orten eben auch viel los. Ruhe ist dann oft nicht zu finden. In Gemeinschaftsduschen herrscht viel Verkehr und auf den Camping-Plätzen wird es schon mal laut. Wer also Ruhe sucht, sollte die Top 11 meiden und seinen Camping-Urlaub anders planen. Dafür kann man sich etwa an den weniger beliebten Reisezielen in der Liste von BeyondCamping orientieren.

Alternative Reiseziele

In der Top 100 des Camping-Magazins finden sich viele Alternativen in Deutschland wie auch in benachbarten Ländern in Europa. Wer seinen Camping-Urlaub etwas ruhiger angehen möchte, kann sich etwa von den letzten elf Plätzen des Rankings inspirieren lassen.

89. Sirmione (Italien)

90. Tirol (Österreich)

91. Sizilien (Italien)

92. Plitvicer Seen (Kroatien)

93. Balaton (Ungarn)

94. Horn (Schweden)

95. Kopenhagen Dänemark

96. Arco (Italien)

97. Nenzing (Österreich)

98. Fieberbrunn (Österreich)

99. Odenwald (Deutschland)

100. Côte d’Azur (Frankreich)

→ Aufgepasst im Urlaub: In diesen Ländern sollte man kein Leitungswasser trinken

Wer noch mehr Inspiration sucht oder auch mal kurz entschlossen ohne lange Vorbereitung mit dem Wohnmobil weg möchte, findet in Apps wie Park4Night oder Landvergnügen (beide kostenlos fürs iPhone und Android-Handys erhältlich) Stell- und Campingplätze. Ob kostenlos, für eine Nacht, im Wald oder auf einem Camping-Platz eines Winzers an der Mosel, der kostenloses Stehen und Übernachten erlaubt, wenn man ihm eine Flasche Wein abnimmt: Eine Reise in die Apps, vor der eigentlichen Reise, lohnt sich.